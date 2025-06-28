川普「動武」新戰略恐成常態？　美外交官點名台灣：情況無法複製

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前對伊朗核設施發動空襲，行動雖具爭議，卻未在國內外引發強烈反彈，不少共和黨高層更將此視為「新國安典範」。不過，美國資深外交官哈斯（Richard Haass）近日受訪時示警，這種模式未必能複製到其他衝突熱點，尤其不適用於台灣情勢，呼籲外界不應將此次空襲視為美國未來對外政策的普遍模板。

哈斯曾擔任四位美國總統的顧問，在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）擔任主席長達20年，他近日接受BBC訪問時指出，川普在這次襲擊伊朗核設施的行動上，唯一失算的地方就是過度誇大成果。

不過，這項行動到目前為止並沒有太大的反對聲浪，哈斯認為首要原因是行動範圍有限，「第二，很多人會覺得伊朗活該，畢竟他們長期欺騙國際原子能總署（IAEA）檢查人員。根本沒有人相信伊朗濃縮鈾是為了發電。」

哈斯認為，但從全球安全局勢來看，這種作法無法適用在其他國家、或其他潛在核武議題上，「對烏克蘭不適用、對台灣不適用、對北韓也一樣不適合。這不能成為美國外交政策的通用模板。」

「我很難在當前的國際局勢中找到跟這次伊朗空襲類似的情境。」哈斯指出，北韓早就跨過了核武與飛彈門檻，若貿然動武，很可能引發第二次韓戰，「他（川普）也不想和中國、俄羅斯直接對抗。他雖然對西半球有些看法，但總不會去攻擊加拿大、墨西哥，或是巴拿馬、格陵蘭吧。」

談及川普本人是否會因此而變得更加鷹派，哈斯表示，「不論是加關稅、空襲、退出國際協議，還是推動其他政策，這一屆政府其實不是孤立主義，而是更偏向單邊主義（unilateralist）。」

哈斯提到，川普所謂「美國優先」的定義其實非常狹隘，作法更傾向毫不留情（unsentimental），「就算你是盟友，也不能指望因此得到什麼特別待遇；你就算是敵人，也可能被以某種『開放』的態度對待。這是我前所未見的外交風格。」

哈斯也指出，目前川普政府內部最大的問題，就是沒人敢說真話，「我很懷疑，現在到底有幾個人願意告訴川普他不想聽的事？」他認為，這樣的情況其實對川普相當不利，「有時候你得被人拉住，救你一命。」

哈斯表示，現在在川普身邊的人，根本不會給予類似提醒，就連其他外國領袖也害怕惹怒川普，「大家都看到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當時的下場。如果對方施壓太多，可能會破壞雙邊關係，甚至個人情誼。」