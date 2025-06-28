斥資近億！斗南學區通學環境升級　地方：不再是人行地獄





▲斗南鎮公所完成針對文安、斗南、僑真國小及東明國中周邊的人行道、交通標線、接送區等設施全面改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林斗南鎮4所學校周邊通學環境大變身！斗南鎮公所近日完成針對文安、斗南、僑真國小及東明國中周邊的人行道、交通標線、接送區等設施全面改善工程，總經費高達9400萬元。地方居民直呼：「真的安全又舒適多了！」

斗南鎮公所昨（27）日在斗南國小穿堂舉辦「通學環境改善完工說明會」，展示四案成果。這次工程由內政部國土管理署補助8,090萬元，地方自籌1310萬元，重點改善通學動線與街道景觀，提升孩童及社區居民的交通安全與生活品質。

鎮長沈暉勛強調，孩童通學安全是鎮公所最重視的事，他表示，這次工程不只讓孩子走得更安全，也讓街道變得更美、更有溫度，接下來我們會繼續向中央爭取經費，讓斗南的交通更進步。此次四案完工，不僅提升校園周邊通學品質，也強化行人安全、改善社區連結性。

鎮公所表示，這是中央與地方攜手合作的成果，未來希望藉由持續建設，徹底擺脫「人行地獄」的標籤，為斗南打造一座真正友善、安全的宜居小鎮。

▲斗南鎮公所完成針對文安、斗南、僑真國小及東明國中周邊的人行道、交通標線、接送區等設施全面改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）