西螺分局廳舍完工　瑞春醬油送贈特製禮盒致敬西螺警力

▲瑞春醬油董事長林淑媛與總經理鍾政衛代表致贈特製紀念禮盒予西螺分局，象徵警民合作共築治安堡壘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局西螺分局辦公廳舍歷經籌建，即將於6月29日正式落成啟用，為地方治安建設揭開新頁。為祝賀分局遷入新廳舍，西螺在地百年品牌瑞春醬油特別獻上由設計師精心打造的限量紀念醬油禮盒，傳遞企業對基層警力的深厚支持，也展現回饋社會的溫暖情誼。

捐贈儀式於西螺分局辦公廳舍前廣場舉行，瑞春醬油董事長林淑媛與總經理鍾政衛親自出席，致贈具有地方特色的紀念禮盒。以西螺分局全新建築外觀為創作靈感，運用簡潔俐落的線條勾勒出現代警局的建築語彙，象徵警察守護地方的堅實力量。瑞春醬油指出，這瓶醬油不僅蘊含傳承的滋味，也因印有分局外觀而更具紀念價值，是一份真誠且意義深遠的禮物。

瑞春醬油董事長林淑媛表示，西螺分局長年致力於維護治安、交通與為民服務，表現深獲肯定。此次透過特製醬油，向警方致敬，也期盼能為地方注入更多正向能量，讓愛與關懷流動於社會每個角落。西螺分局長閻百川感謝企業的善意支持，認為這不僅是對員警工作的肯定，更是公私協力的良好典範。他強調，未來將以更貼心與專業的服務，回饋鄉親，守護每一位居民的平安。

▲特製禮盒融入西螺分局新廳舍外觀設計，結合在地風味與紀念價值，展現企業回饋社會的心意。（圖／記者游瓊華翻攝）