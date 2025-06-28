海風中的鼓聲與祈願　走讀口湖牽水車藏的百年祭儀記憶

▲「縣長張麗善邀請全國民眾一同參與這充滿生命教育意義與歷史意涵的文化盛會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025年「口湖牽水車藏(狀)」180週年系列活動將於7月1日及7月2日盛大展開，雲林縣政府於金湖萬善爺廟舉行記者會，縣長張麗善邀請全國民眾一同參與這充滿生命教育意義與歷史意涵的文化盛會，並於今（28）日晚間親臨金湖萬善爺廟，見證九天民俗技藝團的精彩新作，感受陣頭鼓聲再度響徹土地的震撼。

▲「口湖牽水車藏(狀)」儀式體現在地文化特色、集體記憶與追思先人，每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，「口湖牽水車藏(狀)」 源於清道光25年（西元1845年）一場造成數千人罹難的重大水患，每年農曆6月7日及8日，口湖鄉、四湖鄉沿海地區都會舉行盛大祭典，緬懷當年罹難的先民。這項民俗已於2007年登錄為雲林縣民俗，2010年更登錄為國家重要民俗，並於2023年增列「金湖萬善爺廟管理委員會」、「蚶寮萬善祠管理委員會」及「下寮仔萬善爺廟管理委員會」為保存者。

張麗善指出，「口湖牽水車藏(狀)」儀式體現在地文化特色、集體記憶與追思先人，每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，豐富的科儀包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、排車藏、牽車藏、倒車藏、燒車藏、追思會及萬人塚點燈等。此民俗所傳承的價值，具有極為深刻的生命教育意義，尤其讓民眾思考環境、生態與人類共生的重要議題。



口湖鄉長李龍飛表示，今年是口湖牽水車藏(狀)文化節180週年，180年前一場水難，造成祖先的罹難，後代子孫這180年來，努力於這塊土地生活，抱著敬畏天地的心情，希望把這塊土地營造成一個美麗家園，讓下一代延續代代相傳。歡迎全國各地所有好朋友每年農曆6月7日及6月8日一起來口湖參加國家指定重要民俗-口湖牽水車藏（狀）文化祭典。



文化觀光處長陳璧君指出，下寮仔萬善爺廟將辦理萬善同歸塚點燈及喝咖啡活動，搭配音樂演出，在敬慰祖靈的同時，也象徵為亡靈點亮明燈，引導歸途。九天民俗技藝團，將於今日晚上7點，在雲林口湖金湖萬善爺廟 隆重獻演全新升級版的陣頭劇場《牽水(車藏)》戶外限定版。



從劇場殿堂回到信仰現場的藝術行動，將以藝術敬謝土地，帶領觀眾穿越近兩百年的時光，再現沿海人民的信仰記憶與文化魂魄。《牽水(車藏)》是一場結合民俗、劇場、音樂與儀式的大型演出，現場演出將因應廟埕空間量身打造，貼近民間節奏，讓藝術回歸人民。



陳璧君強調，九天民俗技藝團將台灣民間的重要祭儀，在星空與萬善爺的庇佑下，共同完成一場屬於地方的文化儀式。這不僅是一場戲劇演出，更是一場關於歷史與信仰的深刻詮釋，是對台灣百年歷史的回顧與民間信仰的致敬。

▲「車藏」是道教儀式器具的一種，是長條空心柱狀體的糊紙，作為牽引亡魂的儀式器具，相關儀式包含起「車藏」、牽「車藏」、倒「車藏」等儀式，主要透過牽「車藏」度化亡靈，祈求超脫地獄苦海。（圖／記者游瓊華翻攝）

