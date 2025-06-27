埃及斑蚊潛伏！雲林啟動防疫警戒區掃蕩孑孓

▲縣長張麗善呼籲鄉親落實「巡、倒、清、刷」，執行戶內外積水容器減量及孳生源清除，共同配合防疫措施，對抗登革熱。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

汛期將屆，夏季高溫多雨，雨後積水容器增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險。雲林縣衛生局在北港鎮老人會舉行「齊心孳清 家戶動起來」登革熱防治記者會，縣長張麗善親自示範教導滅孑「巡、倒、清、刷」四步驟，號召鄉親攜手齊力清除孳生源，消滅孑孓防治登革熱。

去年國家衛生研究院在北港鎮發現埃及斑蚊幼蟲，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲。由於埃及斑蚊蟲卵最快6天羽化成蚊，喜好在室內棲息、好吸人血，散播登革熱效率高，具有更強的傳染能力。雲林縣目前無登革熱本土確診病例，縣府將持續針對北港朝天宮周遭人流熱區的8個高風險里別，進行家戶內孳清及衛教里民防蚊知識。

▲雲林縣衛生局在北港鎮老人會舉行「齊心孳清 家戶動起來」登革熱防治記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



縣長張麗善表示，過往防治重點多集中於戶外，然家戶內積水容器也是主要孳生源，卻因難以掌控、清除力有限而成為防治死角。透過宣導讓鄉親知道室內、戶外都可能產生病媒蚊孳生環境，特別呼籲鄉親盡自己本分與義務，落實「巡、倒、清、刷」，執行戶內外積水容器減量及孳生源清除，共同配合防疫措施，對抗登革熱。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君指出，國家衛生研究院近兩、三年偵測到埃及斑蚊擴及北港地區，為避免於北港地區落地生根，疾管署這一兩年動員與雲林縣政府合作，尤其針對北港朝天宮附近八個里別持續查核，目前社區防治工作做得還不錯，沒有確定病例發生。



根據世界衛生組織最新報告，去年全球登革熱確定病例有1400多萬例，創了歷史紀錄新高；在台灣今年總共境外移入的確定病例有82例，也創下近六年次高。陳紫君呼籲，面對登革熱疫情內憂外患，不僅在北港地區甚至全台各地，登革熱防治工作需要大家一起努力，不只要警覺，還要動起來。

衛生局曾春美局長提醒，暑假將近，民眾出國旅遊前往前述登革熱流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避、派卡瑞丁或伊默克等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。出國返台後，應自我健康監測14天，如出現登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及活動史，醫療院所可透過NS1快篩輔助診斷，以利及早診斷治療。

另曾春美局長也提醒民眾，雲林縣針對查獲孳生源者，經複查無改善，將開立雲林縣政府孳生源改善通知書，經限期仍未改善，依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新台幣3000～1萬5000元。請鄉親配合防疫，清除所有室內外的積水容器，落實容器減量。

▲縣長張麗善出席登革熱防治記者會表示，防治重點多集中於戶外，然家戶內積水容器也是主要孳生源。（圖／記者游瓊華翻攝）