「守護無聲但有力」雲林義消與消防團隊雙獲肯定

▲雲林縣政府今日舉辦「114年度義勇消防人員年資標獎牌頒獎典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（28）日在消防局大禮堂舉辦「114年度義勇消防人員年資標獎牌頒獎典禮」，由縣長張麗善親自主持，表揚141名長年投入救災、救護、防火宣導等任務的義消人員，肯定他們多年來為鄉親生命財產安全所做出的無私奉獻。

縣長張麗善致詞表示，雲林熱血長燃志，一日義消一世情，義消年資標獎牌不僅是榮譽的象徵，更是每位義消長年奉獻的見證。今年獲獎者中，包括服務滿35年的鍾宗文幹事，以及服務滿20年的李雪靜副大隊長，皆展現出義消精神與優良典範，令人敬佩。此外，六合鳳凰救護分隊長廖淑伶更榮獲行政院第23屆金馨獎－性別平等故事獎，彰顯基層女性在緊急救護領域的傑出表現。

消防局長林文山指出，雲林縣義消、志工、防宣隊在各項救災、防災工作中不辭辛勞有目共睹。縣府也高度重視義消福利與裝備提升，在軟硬體同步升級下，雲林縣消防局去年榮獲內政部消防署「韌性臺灣」計畫全國第一殊榮，並以「虛實整合－守護者聯盟」計畫獲得行政院「國家永續發展獎」，成為全國唯一獲獎消防機關，展現雲林消防專業與韌性。

▲雲林縣政府今日表揚141名長年投入救災、救護、防火宣導等任務的義消人員。（圖／記者游瓊華翻攝）