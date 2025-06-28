張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

▲立委張嘉郡邀集雲林縣社會處長林文志、斗六市長林聖爵、斗六市市民代表主席胡克勤及相關單位，會同勘查斗六三處社區活動中心耐震補強計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡為提升斗六市社區活動中心建物安全，確保長者、孩童與居民日常使用安全無虞，邀集雲林縣府社會處長、斗六市長及相關單位，會同勘查斗六市溝垻、崙峯與八德三處社區活動中心耐震補強計畫，實地了解建物現況與補強工法，推動工程加速執行，打造更安全、更有韌性的社區據點。

社區活動中心是在地居民日常活動、社會福利服務與災害避難的重要場域，立委張嘉郡表示，許多設施興建已久，結構耐震能力不足。此次經地方提報，責無旁貸協助爭取中央資源，成功獲得衛生福利部「公共服務據點整備─公有危險建築耐震補強計畫」補助，共爭取中央補助573萬7000元，搭配地方自籌款，三案總經費逾849萬元，投入結構補強與安全升級工程。

張嘉郡表示，三處社區活動中心皆經結構技師現勘與耐震評估後，確認需進行補強工程。溝垻社區活動中心屋齡已高，建物面對水平力表現不足，將以補柱或增設翼牆方式強化結構，確保後續空間持續安全使用；崙峯社區活動中心除進行耐震補強，也將同步考量高齡友善、性別平權與防災應變等空間使用需求，整合多元社福理念於設計中；八德社區活動中心則長期作為地方集會、廟會與社福據點核心，這次也將進行結構升級工程，延長使用壽命並強化災時韌性。

張嘉郡指出，提升建築耐震力，不只是結構補強，更代表對民眾安全的重視、對在地生活品質的承諾。這三處社區活動中心均位於人口稠密、社福需求高的區域，是許多長者、志工、婦女與孩童賴以維繫日常生活的空間。她特別感謝衛福部與雲林縣政府積極響應地方需求，也肯定斗六市公所的規劃效率，展現中央與地方齊心守護社區安全的決心。

張嘉郡強調，雲林地處地震帶，提升公共建物耐震標準刻不容緩。未來她與服務團隊將持續盤點轄內各社區空間安全現況，協助地方提出補強與更新計畫，爭取更多中央資源投入，讓每一處社區活動中心都能成為安全穩固、溫暖友善的生活據點。

▲張嘉郡說明，溝垻社區活動中心屋齡已高，建物面對水平力表現不足，將以補柱或增設翼牆方式強化結構，確保後續空間持續安全使用。（圖／記者游瓊華翻攝）