「行人滑手機會被抓」掀論戰　交通部：警察個案判斷可開罰

▲行人過馬路使用手機影響交通混亂或安全，交通部表示可依個案判斷開罰。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱25日一席「行人過馬路滑手機是不對的，會被抓」、「慢慢走很不OK」言論，引起路權團體質疑「帶頭檢討究責行人也很不OK」、「走路滑手機違反哪一條規定了」。交通部今指出，使用手機影響他人交通混亂或安全，行為不妥當，員警可依個案判斷開罰。

交通部長陳世凱20日也上節目宣導行人過馬路要專心，提及「行人過馬路要看左邊、看右邊，專心地過馬路，且要快速的走，慢慢走坦白講很不OK，且行人過馬路滑手機是不對的，會被抓。」未料該席話掀起論戰。

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還路於民行人路權促進會今則發聲明表示，「交通部長一邊說要推動人本交通，一邊帶頭檢討究責行人也很不OK。」以人為本的道路環境，是一個「讓行人可以舒服安心行走」的道路環境，部長節目上針對行人的發言，暴露交通部仍以車流順暢及駕駛觀感為最大考量，把行人視為道路上阻擋車流的障礙物。

促進會指出，行人被要求快速通過，不僅讓行人過馬路緊張無法好好觀察來車，也會縮短駕駛反應時間，過去曾發生多起學童快速過馬路被撞上事件。另民眾過馬路時使用手機很多是為了自保，越來越多民眾在過馬路時，必須開手機錄影才敢過馬路，只希望意外發生時能夠留下記錄。

高雄市行人路權促進會昨也質疑「行人過馬路滑手機會被抓，開罰是依據哪一條法條？」

交通部次長林國顯今也親上火線說明，指出交通部一直強調，道路是大家共同使用的空間，每個人的安全都是交通部最重視的原則和目標。

其次，林國顯表示，大眾關心的行人穿越時使用手機的狀況，交通部的態度很清楚，因為使用手機而影響自身或其他人的交通安全，甚至造成交通秩序混亂，這樣的行為當然是不妥當的。

針對行人過馬路滑手機是否可開罰，林國顯說，其實現行的《道路交通管理處罰條例》第78條，就已經有相關的規範。如果真有已經影響交通安全的情況，現場執勤的員警可以依個案判斷，依法處理、開罰。

林國顯強調，交通部會持續加強宣導，不論開車、騎車還是走路，安全永遠是最重要的事。讓用路更安全，需要大家一起來努力。