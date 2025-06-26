考察變抗議場！傅崐萁、陳世凱火藥交鋒　交部：花東雙軌沒停擺

▲立法院交委會考察花蓮建設，立委傅崐萁與交通部長陳世凱火藥交鋒。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(26日)前往花蓮考察，由於交通部允諾花蓮到干城間7處平交道高架並雙軌工程案仍在檢討，國民黨團總召傅崐萁痛斥交通部政見跳票，交通部長陳世凱則說不希望會勘行程與選舉有關，雙方火藥交鋒。交通部則表示，中央投入花蓮交通建設金額已達2306億元，危險平交道改善工程沒有停擺。

立法院交通委員會今考察花蓮地區交通建設，由於交通部原允諾納入「花東鐵路雙軌電氣化」計畫的「花蓮＝干城」立體化工程，因仍在依審查意見通盤檢討修正，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁今率領上百位民眾在考察現場抗議，傅崐萁則當面痛批交通部政策跳票，要求行政院長卓榮泰道歉、交通部長陳世凱下台。

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陳世凱則反擊雙軌工程沒有停擺，也沒停止，交通部在這麼多次的考察行程中，從未看過有黨部發新聞稿，還在地方媒體刊登廣告，不希望會勘行程變成與選舉有關。

▲立法院交委會考察花蓮建設。（圖／交通部提供）

交通部長陳世凱表示，花蓮到吉安7處危險平交道立體化工程持續推動沒有停擺、花東鐵路雙軌電氣化計畫依工程期程持續推動、花東鐵路提速改善相關方案亦持續往前推進，交通部在花東的建設沒有跳票，花東鐵路雙軌修正計畫一定會做到，並爭取行政院儘快核定。

陳世凱強調，中央與地方在改善花蓮交通建設的目標立場一致，都是為守護花蓮居民的交通便利及生活品質，也解縣府對平交道改善的期待。惟重大建設計畫涉及完整規劃、設計及跨部會審查、施工，推動過程須兼顧法定程序與工程需求。交通部推動花東雙軌及南迴鐵路改善從未停歇，盼花蓮縣政府儘速完成鐵路立體化可行性研究，並依規提報。

最後陳世凱也責成鐵道局於2個月內，與花蓮縣政府研商討論加速推動花蓮到吉安7處危險平交道立體化工程。

交通部則表示，中央政府為持續強化東部交通，相當重視花東地區交通建設，交通部近年來投入包含花東鐵路雙軌化、電氣化、南迴鐵路電氣化、整體效能提升，公路類完成蘇花改計畫、南迴計畫，並持續推動花東公路安全景觀大道計畫，累計鐵路類投入達1047億元、公路類投入達1219億元，總計高達2266億元；另交通部補助地方39.8億元，總計金額約2306億元。

▲立法院投入花蓮建設金額達2306億元。（圖／交通部提供）

針對交通建設考察擦槍走火成選舉抗議現場，交通部人士私下表示，這幾年交通部投入逾2300億做交通建設，也多次向傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚說明進度，將危險平交道立體化工程納入雙軌電氣化，陳世凱部長現場也說可以提供資料，該做的事情交通部都有做。

交通部人士說，傅崐萁在聽取陳世凱說明過程不斷跳針汙衊「交通部不做平交道高架立體化」，更稱「你不用提供了啦！動工了沒有？」，陳世凱說明都動工了後，又要陳世凱閉嘴別說了，還將地方黨部支持者動員到現場，考察場變選舉場合，讓公務員壓力倍增，聞所未聞。

交通部人士感嘆，面臨罷免壓力的傅崐萁，在立法院交委會考察行程前，買下當地報紙半版廣告，謊稱交通部不顧花蓮人，極盡抹黑，讓第一線日夜打拚的公務員心寒。花蓮縣府對蘇花安路線有意見，卡中央4年，平交道高架化依法必須由地方提可行性，如今想跳過法定程序，責任推給中央。