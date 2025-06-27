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花蓮＝干城鐵路立體化遭撤！縣府籲履行承諾　陳世凱：不會延宕

▲▼立法院交通委員會視察花蓮市區多處危險平交道路段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼立法院交通委員會視察花蓮市區多處危險平交道路段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院交通委員會26日由召集委員林國成、立法委員傅崐萁、林億君、交通部長陳世凱、交通部鐵道局局長楊正君等人率團至花蓮，視察花蓮市區多處危險平交道路段，針對「花蓮＝干城」鐵路高風險地段原納入雙軌電氣化計畫後又遭撤案一事，再次展開實地會勘。

花蓮縣長徐榛蔚重申，鐵路高架化是保障居民生命安全與推動地方交通平權的必要建設，呼籲中央履行對花蓮承諾，應儘速定案執行。

▲▼立法院交通委員會視察花蓮市區多處危險平交道路段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，政策應有延續性，不應朝令夕改，歷經前兩任行政院長及交通部長數度到場會勘與支持，地方政府亦依據中央指示於112年6月完成可行性研究，並配合修正計畫內容，最終納入交通部前瞻計畫，多方數次討論具備專業基礎，卻在新政府上任後遭撤案，打擊地方信心，引發鄉親不安。徐縣長呼籲中央履行對花蓮承諾，由中央負擔作為國家重要建設，依原規劃時程如期完工。

▲▼立法院交通委員會視察花蓮市區多處危險平交道路段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法院委員傅崐萁、林國成、林憶君也在會中強調，相信陳部長現場會勘明顯看到花蓮鐵路平交道的危險性和必要性，花蓮長期面對交通資源分配不均、基礎建設落後等問題，東西部城鄉發展差距懸殊，中央應以交通平權與人道精神為出發點，履行前朝承諾，勿讓地方失望。此外，委員們指出，此案原由中央主導、地方全力配合，如今要求地方分擔高額配合款，實屬不合理，並一致要求交通部應於兩個月內與花蓮縣府完成協商，儘速進入綜合規劃階段，將此案納回主體計畫執行。

▲▼立法院交通委員會視察花蓮市區多處危險平交道路段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚針對花蓮-干城之危險路段改善案遭刪除，呼籲中央履行對花蓮承諾，應儘速定案執行。

交通部長陳世凱澄清，交通部從未跳票，過去雙軌電氣化及立體化合併納入前瞻計畫兩度送交行政院，皆因其他部會意見遭行政院二度退回，並非交通部撤案。他承諾立體化與雙軌電氣化會同時進行，不會延宕時程，該案絕不會停擺，計畫以交通部雙軌電氣化工程預算負擔大部分立體化工程所需經費，減輕地方政府負擔。

最後，由立法院交通委員會召集委員林國成會上裁示，交通部及所屬單位於兩個月內與花蓮縣政府開會協商確保工程如期進行。花蓮縣政府重申，建設不分黨派，交通安全無法等待，交通平權不能落空。中央既已承諾，應依法依序落實，地方將全力配合，確保花蓮鄉親的交通安全與基礎建設不被政治考量所犧牲。
 

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