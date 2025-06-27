快訊／日本「推特殺人魔」白石隆浩今早伏法！　殘殺分屍9人

▲白石隆浩27日上午伏法。（圖／合成圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

犯下日本神奈川縣震驚全國的「座間九屍命案」的死刑犯白石隆浩27日上午正式伏法。這是2022年7月以來，日本首次執行死刑，同時也是石破茂內閣成立後的第一起死刑執行案件。

根據《日本放送協會》報導，現年34歲的白石隆浩2017年犯下連環殺人事件，並將遺體分屍藏在公寓內，被害人為9名年輕男女，其中8人為女性、1人為男性。由於白石是透過推特引誘被害人，佯裝為「同伴自殺」，實則無自殺意圖，因此也被稱為是「推特殺人魔」。

歷經數年審判，白石隆浩最終於2021年死刑定讞，2025年6月27日上午在東京拘置所被執行死刑。

白石隆浩2017年透過推特誘騙有輕生傾向的年輕人前往他位於神奈川座間市的公寓，隨後性侵受害者並將其殺害，奪走財物後，分屍存放在家中。

白石被判死後，曾一度透過律師向東京高等法院提出上訴，但後來他本人撤回上訴，死刑定讞。根據負責辯護的律師大森顯表示，他在死刑確定後仍持續與白石定期會面，對於此次死刑執行，大森坦言，「事情太突然，一時之間難以發表意見，需要時間消化與思考」。

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