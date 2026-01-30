冷空氣接力南下！周末變天　下周還有一波「很強」

▲今晨台灣上空有鬆散中層雲（左），伴隨弱降水回波（中），山區及東半部零星飄雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，明天周六（31日）冷空氣南下，強度與上一波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈冷，天氣轉雨，直到下周二天氣才會好轉。儘管近期這2波冷空氣不強，但帶來冷暖交替、日夜溫差大特徵，而真正要注意的是，下周五（2月8日）將有一波「很強」的冷空氣南下。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散中層雲，伴隨弱降水回波，山區及東半部零星飄雨，今晨中層雲阻擋輻射冷卻，氣溫明顯回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新（29日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日因結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。

各地區氣溫如下：

北部16至24度

中部15至27度

南部16至28度

東部14至26度

最新模式模擬顯示，明（31）日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。

下周日至周二（2月1日至2月3日）冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚冷；下周日、一，北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下周二天氣好轉，各地降雨先後停歇。

下周三至周五（2月4至2月6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。

下周四（5日）清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

最新模式模擬顯示，下週五晚起至週(8)日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）