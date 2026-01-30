　
「12元布丁+這2樣」就能吃到偽海膽料理！他讚好吃：2026最棒吃法

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／厭世甜點店） 

▲「厭世甜點店」分享平價版海膽料理。（圖／翻攝自Facebook／厭世甜點店）

記者曾筠淇／綜合報導

沒想到使用平價食材，也能品嘗到海膽的美味？臉書粉專「厭世甜點店」近日分享一段影片，用平價食材，來挑戰高級味蕾，只要準備3樣東西，並攪拌均勻，「真的很像在吃很甜的海膽！」影片曝光後，引起網友熱烈討論，其中還有人直呼「會被日本人討厭吧」。

攪拌「布丁、醬油、芥末」 = 海膽？

粉專「厭世甜點店」近日分享一段影片，教大家用12元的布丁做出海膽料理。從影片可見，要做出類似海膽料理的味道，必須準備布丁、醬油、芥末，並且將這三樣東西攪拌均勻。

厭世老師拿拿摳品嘗時，先忍不住大笑，接著說，只要等待布丁在嘴巴內融化、等甜味釋放出來，「真的很像在吃很甜的海膽」。拿拿摳也笑著說，「加了這個芥末之後，創造這個偽海鮮的感覺，而且完全沒有腥味」。

多一片海苔，更還原海膽料理的風味？

緊接著，拿拿摳再分享另個吃法，就是做成手卷，可以先準備一片海苔，然後把加入醬油、芥末攪拌後的布丁放在上面，「加了海苔更傳神，是因為海苔有多了一個海味，那個鹹味更具象化還原海膽的海風 」。雖然他說，這真的會吃到笑出來，但這是「2026年最棒的吃法」。

影片曝光後，也掀起網友熱議，「那我把海膽拌入焦糖就變布丁嗎？明天來試」、「月底的壽司店」、「吃素的可以」、「去掉一點焦糖，再放上米飯，海苔包起來會更像喔」、「布丁：首先，我沒有惹任何人」、「精神系美食（這是海膽、這是海膽、這是海膽）」、「好鬧，很像家裡小孩會DIY的美食」、「先不管好不好吃，我看了有點心酸的感覺」。

還有網友則分享，「這個配方很久了，我吃過，味道是真的有七成像（口感不太像），用柴魚醬油更對味」。

日本神奈川縣有一隻1歲的刺蝟「ぽん太」，媽咪經常在Ｘ上幫牠記錄生活點滴。這天當家人把牠捧在手心時，沒想到牠一看見指甲剪就害怕的縮成一顆球，感覺超級委屈。圓滾滾的呆萌模樣迅速爆紅，引來不少網友留言直呼「被融化了」，影片的觀看次數高達90萬次。

