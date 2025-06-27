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不是戰爭！日本民眾最不想看「這類報導」　近半數曾迴避新聞

▲▼日本民眾閱讀北韓射彈新聞。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京民眾閱讀北韓射彈新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本26日公布的一份全國調查顯示，該國將近半數民眾曾經迴避新聞報導，而大家最不想看的報導類別以「娛樂新聞」最高，甚至超越「戰爭與衝突」。

日本新聞app「SmartNews」及研究團隊，2023年起每2年進行一次「媒體價值觀全國調查」，旨在了解國內政治與社會分歧，以及民眾的媒體接觸狀況，依人口比例抽出4460人寄發問卷，最終收到2117份有效回覆。

根據今年調查，被問及「最近有沒有刻意迴避新聞時」，2.9%回答「經常」，15.2%回答「有時候」，30.8%回答「偶爾」，合計48.9%、也就是將近一半民眾都曾有過避看新聞的經驗。

如果以年齡層來看，「經常」或「有時候」迴避新聞的比例以30多歲最多（22%），其次是70歲以上（20%）與40多歲（19%），60多歲族群相對較低（13%）。

報紙,報導,新聞,媒體（示意圖／CFP）

▲調查旨在了解社會政治分歧與民眾媒體接觸狀況。（示意圖／CFP）

被問及「最不想看到的新聞類型」時，排名第一的是「包含藝人緋聞在內的娛樂新聞」（21.7%），甚至超過了第2名的「戰爭與衝突新聞」（18.9%）。其他類別依序為「情緒煽動性新聞」（18%）、「LGBTQ等人權議題」（13.3%）、「犯罪報導」（13.2%）。

至於迴避新聞的原因，最多人回答「讓人心情不好或感到鬱悶」（60.8%），其次依序為「沒興趣、不想知道」（30.3%）、「過度煽動的標題太多」（26.6%）、「犯罪新聞氾濫」（24.6%）。

調查也發現，一些日本民眾認為現在的新聞出現「被爐文」（こたつ記事）現象，也就是「偷懶」、「只抄社群留言或節目內容」的報導，讓人感到厭煩（20.9%）。另外也有18.8%的人坦言不信任媒體。

SmartNews媒體研究所資深研究員藤村厚夫指出，迴避新聞的現象持續擴大，已逐漸成為「動搖全球媒體存在價值」的潛在危機。早稻田大學新聞學教授澤康臣也警告，迴避新聞是一種全球性趨勢，而且正在逐年增強，可能與「資訊疲勞」有關，社群媒體及影音平台充斥高刺激性卻難辨真偽的內容，讓人下意識想要避開所有新聞。

澤康臣指出，人們主動與社會議題「斷開連結」是一種令人憂心的傾向，「不關心社會問題，社會就無法正常運作。只靠直覺或情緒接收資訊，反而更容易被掌權者或帶有惡意的煽動者操弄。」但若媒體繼續以「抄網路」、「偷懶」、「不調查」等方式大量製造新聞，雖然短期內可以拉高點閱，長期下來卻會被讀者拋棄，最終讓人們失去本該指引民主社會方向的「資訊地圖」。

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