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日狼師風暴！濫權偷拍小學女童更衣　群組成員曾對少女色色被捕

日本愛知縣與神奈川縣近日教師涉嫌偷拍女童影像事件連環爆，示意圖非當事人。（photoAC）

▲日本愛知縣與神奈川縣近日教師涉嫌偷拍女童影像事件連環爆，示意圖非當事人。（photoAC）

圖文／鏡週刊

日本愛知縣與神奈川縣近日教師涉嫌偷拍女童影像事件連環爆。名古屋市立小學教師森山勇二（42歲）與橫濱市立小學教師小瀨村史也（37歲）因涉嫌偷拍女童私密部位，並透過社群平台群組交換相關影像，被警方逮捕。兩人已承認相關行為。

《NHK》報導，警方表示，森山曾負責校內向家長發送的《學校簡報》內容製作，經常以拍攝教學活動及校園日常為由記錄學生畫面，警方懷疑其在此過程中進行偷拍。

日狼師風暴擴大！濫權偷拍小學女童更衣　群組成員曾對少女色色被捕

▲名古屋市立小學教師森山勇二。（翻攝自NHK）

據調查，兩人參與的SNS群組由森山創立並管理，成員約10人，均為小學或中學教職員。該群組透過加密通訊軟體匿名運作，分享影像內容約70項，包含學生於校內外活動期間之更衣、內褲等畫面，部分影像為將女童臉部合成至其他裸照的合成圖。

日狼師風暴擴大！濫權偷拍小學女童更衣　群組成員曾對少女色色被捕

▲橫濱市立小學教師小瀨村史也。（翻攝自NHK）

警方指出，該群組已成立至少9個月，具備高度隱蔽性。目前正擴大調查其餘成員與影像來源，並追查是否涉及其他相關事件。

此案由另一名教師水藤翔太（34歲）案件延伸調查得知。水藤於2025年1月因在名古屋市一處車站，對一名15歲少女書包進行塗體液被捕，警方於其手機中發現涉案群組及相關影像。

水藤亦曾被控在學校內對學生使用的樂器、餐具等物品施以猥褻行為，警方懷疑涉案行為可能具系統性與組織性，現正擴大偵辦中。

名古屋與橫濱的涉案學校昨（26日）晚間分別召開家長說明會。名古屋校方宣布暫停所有涉及學生更衣的體育課程，並由心理輔導人員提供學生支持。橫濱市教育委員會亦派遣專業人員協助處理。

校方表示將配合警方調查，並就影像紀錄、資訊保管及人員職責進行全面檢討。

日本文部科學大臣阿部俊子於記者會中表示，已發文通知全國教育委員會，要求加強教師服務規範，並計畫召開都道府縣教育主管協調會議，以強化防範機制及再發防止措施。

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