買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

▲台南市衛生局派員前往涉事門市稽查作業環境與原料儲存狀況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名女子在永康區大灣路購買一杯黑糖珍珠厚奶茶，回家飲用時驚覺吸管卡住、杯中異聲不斷，撕開封膜竟發現一根疑似「鐵條」的不明異物在其中，氣得她直呼「只是想解渴，沒想到差點喝到金屬條！」台南市衛生局據報，27日緊急派員稽查涉事飲料店，並將依法處理相關違規。業者也當面致贈禮盒及現金200元，向消費者致歉。

當事人指出，她25日下午前往該連鎖咖啡品牌門市外帶飲料，特別交代「少冰」，但回家飲用時感覺杯中不斷傳來撞擊聲，「我以為是冰塊太多，結果一吸就卡住，打開一看竟然是鐵條！」更讓她無法接受的是，當晚致電門市反映，店員竟冷回「不可能發生」，拒絕查看也毫無歉意，後續雖有主管回電坦言是「粉角桶蓋鐵硝脫落」，卻只表示願用幾杯飲料補償，還要求她「自己把異物拿回店裡」。

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當事人說：「這不是一杯賠飲料的問題！而是食安問題」，這起事件是嚴重的食品安全漏洞，「萬一是小孩喝到怎麼辦？」並已拍照存證、向衛生局提出檢舉，盼能徹查原因、要求業者負起責任。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，針對該店製售飲品疑有異物混入，衛生局已立即派員前往稽查，查核作業環境與食材儲存，若查獲違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，將責令限期改善，若屆期未改，最高可處新台幣2億元罰鍰。並強調，食品業者應落實自主管理，加強內部稽覈與品質控管，確保食品衛生安全，防止類似情況再次發生。

事件曝光後也在地方社群平台引發熱議，網友紛紛留言：「不是幾杯飲料就能交代的事」、「要是吞下去誰負責？」、「這種店還敢喝嗎？」呼籲飲料業者勿輕忽食安，每一杯飲品都是顧客健康的責任。

另一方面，事後飲料公司派員向當事人道歉，並送禮盒及200元賠償金，當事人拒絕禮盒，並表示只要退她買飲料的82元，再深刻道歉檢討即可，但飲料公司人員堅持她收下。

對此，該飲料公司回應表示，初步確認為料桶蓋翻蓋軸心脫落，已取得顧客諒解，並將全面加強門市設備檢核與內部稽覈機制，以杜絕類似事件再發生。