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暑假玩台南！　和逸西門館10週年「COZZI卡通明星列車」＋森林系套餐亮相

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邁入開館第10年的和逸飯店•台南西門館，以亞洲唯一與《卡通頻道》聯名打造的親子主題飯店為號召，27日舉辦「10年啟程•美味同行」記者會，宣佈斥資千萬進行軟硬體升級，並推出全新「COZZI卡通明星列車」與《熊熊遇見你》主題套餐，搶攻暑假親子旅遊商機，重新詮釋台南親子住宿新體驗。

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

新亮相的「COZZI卡通明星列車」，車體融合《探險活寶》、《飛天小女警》與《熊熊遇見你》等人氣角色，搭配升級加大的車廂與軌道設計，讓親子共乘更加舒適暢玩。飯店戶外500坪「奇趣操場」同步翻新，引進卡丁車擴大遊戲年齡層至12歲，並設有幼兒專屬的噴水池與沙坑區，滿足不同年齡層孩童的遊樂需求。

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

總監吳玉菁指出，室內5樓卡通主題樂園預計年底再擴建，新增家家酒與露天電影院區域，打造「全年齡、全時段」的親子遊憩基地。

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

除了遊樂設施再升級，飯店內的Cozzi KITCHÉN親子餐廳也於7月1日起開放全新午餐時段（12:00至17:00），並推出以《熊熊遇見你》為靈感的「森林系主題套餐」。套餐主打玉子燒蒲燒鰻魚飯與明太子海鮮奶油烏龍麵，並搭配六款夏日限定甜點與鹹食炸物，其中以玉井芒果製作的水果鬆餅最受矚目，視覺與味覺雙重驚喜，適合親子共享。

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

配合暑假，飯店推出「熊熊夏日放電趣」活動，自7月1日至9月30日，凡預訂《熊熊遇見你》主題套餐，即可免費獲得價值399元的「奇趣操場暢玩券」，美味與玩樂一次滿足，讓小朋友盡情放電、大人輕鬆度假。飯店表示，未來也將拓展抓周派對、性別揭曉派對等多元親子服務，打造全台南最具溫度與娛樂性的親子旅宿據點。

▲和逸飯店•台南西門館全新「COZZI卡通明星列車」登場，打造暑假親子玩樂新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

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