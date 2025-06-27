澎湖生蠔老闆自知「個性X掰」！非為賺錢才開店：想對澎湖有貢獻

記者陳洋、柯振中／澎湖報導

澎湖海產名店「阿家生蠔」近日捲入風波，縣府出手出手勒令停業，在網路上受到關注。對此，「阿家生蠔」的老闆出面表示，他這間店頂多停一停別做，重點是澎湖的行政單位要正視遊客晚上沒地方跑的問題。

▲澎湖阿家生蠔老闆出面說話。（圖／記者陳洋翻攝）



阿家生蠔的老闆表示，發生這次的事件，他並不覺得委屈，反而是能夠停下來休息。不過，老闆也說，澎湖的行政單位應該重視這項問題，經過這次的事件，澎湖可能迎來另一波觀光熱潮，不過澎湖晚上沒有地方能去，這是政府該重視的問題。

老闆提到，他已經惹出這種問題，網路上正面、負面的討論他都無所謂，但這與澎湖未來的觀光命脈有關。老闆還說，這次他明顯於法有據，他有承租土地，他的店也展露了海岸、風貌與風情，讓許多人晚上能夠過來放鬆身心。

▼澎湖阿家生蠔老闆出面說話。（圖／記者陳洋翻攝）



老闆指出，這間店特色鮮明，很多人都說他是網紅，但其實店家的選址，就只是一處海邊而已。老闆提及，「大家來到這，不要說是我的因素才來澎湖，但就是有些人覺得『喔X你娘！來阿家這邊坐一下，這趟來玩幾天吼，不知不覺就爽到了』。」

老闆提及，他自知個性「X掰」，所以才會惹到這種事情，不過事件也非因他而起，本來就是他們（指尹到怡）不懂這裡的民情事故。老闆說明，他並未做出侵犯人家的動作，他們（指尹到怡）賺這種錢的，就是見縫插針、撿起來用，這樣就有錢能夠賺。他不會去阻止人家賺錢，只希望這些人能夠更加體察地方的風俗民情。

▼澎湖阿家生蠔老闆出面說話。（圖／記者陳洋翻攝）



至於未來的打算，老闆說，頂多時間到以後收一收別做了，以後大家來這裡想找他，就當作是朋友相聚、聊聊天也好，至少不會有這些問題。老闆預告，以後他的桌子、椅子都不會收掉，想來的人自己買食物來坐。至於電燈、電費等開銷，這些則是小錢，他不會在意。

老闆坦言，現在他已非為了錢而生活，人生的剩餘價值，就是是否對澎湖有所貢獻，「這也沒辦法說清楚。」老闆提到，過去有許多觀光客來店裡用餐，被他「修理」以後，卻還感到開心，甚至還多次到訪，「我修理人是給人一種快樂，所以他們才會繼續來讓我修理。」

老闆最後忍不住笑了出來，不曉得為何會有這種情況發生，「台灣人的文化，就是這種說不清楚的享受。」