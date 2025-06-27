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衝突畫面曝！台中婦衝拿旗竿攻擊罷免志工　藍委籲支持者冷靜

▲罷免立委黃健豪。（圖／罷團提供）

▲台中第五選區今天傳出立委黃健豪支持者與罷免團體發生衝突，過程都被拍下，事後雙方互相提告。（圖／罷團提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市第五選區罷免立委黃健豪的民間團體「斷健行動2.0」今（27）日上午在北區中清、五權、公園路口舉辦宣傳活動時，遭一名婦人突襲搶奪旗桿攻擊，導致兩名志工受傷，其中一人臉部受創，另一人四肢擦傷送醫。罷團痛批暴力干擾民主行動，並嚴正譴責反罷免方的不理性行為。對此，黃健豪稍早也透過錄影方式呼籲支持者，冷靜面對罷免宣傳，最重要的還是在7月26日出來投下不同意罷免票。

國民黨立委黃健豪表示，罷免案造成社會衝突跟撕裂，稍早才知道今天早上支持者跟罷團起衝突，他呼籲支持者冷靜面對罷免團體的宣傳，最重要還是7月26日出門投下不同意罷免，以終止社會對立。

▲黃健豪 。（圖／黃健豪辦公室提供）

▲藍營立委黃健豪向支持者呼籲冷靜面對罷免宣傳，最重要的是7月26日要出門投票 。（圖／黃健豪辦公室提供）

罷免團體「斷健行動2.0」表示，事發時志工仍在現場布置，一名婦人靠近後盯著手機看了幾秒，疑似接獲指令般突然出手搶奪旗桿並揮舞攻擊志工，導致雙方拉扯衝突。

警方調查，今天上午北區五權路跟中清路發生糾紛，到場後發現為罷免團體3名志工翁男、蕭男以及簡女，與一名路過的鄧女發生衝突。

初步瞭解，雙方因為立場不同發生推擠，鄧女疑似動手要搶奪罷團的文宣品，衝突上升，演變成肢體衝突，鄧女甚至跌臥在地，所幸雙方都是輕微紅腫受傷，並未送醫。

翁姓志工當場對鄧姓民眾提告傷害、妨害自由、搶奪未遂等罪；鄧女則反控翁姓及蕭姓二名志工傷害、毀損及妨害自由等罪，經第二分局初步偵處後，均依法移送台中地方檢察署偵辦。

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