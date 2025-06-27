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澎湖縣府要求登記！阿家生蠔老闆怒了　7/10起不對外營業

▲▼澎湖「阿家生蠔」遭勒令停業，老闆眼眶泛紅受訪。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖「阿家生蠔」老闆痛批縣府「打自己小孩給外人看」。（圖／記者陳洋翻攝）

記者潘鳳威／澎湖報導

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡與台灣成員李家儀日前赴澎湖旅遊，遭知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，還把餐點收走，引起民眾熱議。澎湖縣府調查發現業者未依法辦理營業登記，要求7月10日前完成登記，但老闆態度強硬，認為「縣府打自己小孩給外人看」，表示不會辦理登記，將於限期後不再對外營業、販售食品，但歡迎親友自備食物前來泡茶聊天。

事件起因於尹到怡22日上傳的YouTube影片，內容表示在澎湖「阿家生蠔」用餐時遭店家不當對待，除老闆語帶嘲諷，批評她們「誠意不夠」、「沒腦筋」，甚至在她要求調整餐點時情緒失控，沒收餐點並怒斥「不賣了！」用餐結束說謝謝，卻被反嗆「太沒誠意」。

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）

▲尹到怡到澎湖吃海產遭遇無禮對待。（圖／翻攝自尹到怡YT）

事件引發網友不滿，湧入店家頁面刷1星負評，批評態度惡劣；也有顧客為老闆緩頰，稱其性格直率、餐點美味。事後老闆解釋，因準備打烊、本不打算接客，是看她們特地搭車才破例，但不滿對方未先預約還開直播，感覺被冒犯才語氣不佳。

因事件影響澎湖觀光形象，縣長陳光復於消息曝光後發文道歉，縣府調查後更發現，「阿家生蠔」未辦理營業登記卻對外營業，於是通知業者限期15日內，也就是7月10日前完成登記。

然而，「阿家生蠔」老闆卻並不買單，表示不會去辦理營業登記以表達抗議，並痛批縣府「打自己小孩給外人看」，老闆強調，場地仍會持續開放給親朋好友作為休閒場所，但不販售食物，需自備餐點，歡迎大家前來泡茶聊天。

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