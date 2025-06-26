藍營猛攻賺紅錢　郭昱晴丈夫不忍了：已蒐證「必要時提告」

▲民進黨不分區立委郭昱晴代發丈夫聲明強調，必要時將依法提告。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨近期全力攻擊民進黨立委郭昱晴，還指控其丈夫林宣廷在中國經商、賺紅錢等。對此，郭昱晴今（26日）下午也在社群平台代發先生的個人聲明，強調已委託律師蒐證，必要時將依法提告，嚴懲惡意中傷之徒。

郭昱晴下午在社群平台代發先生林宣廷個人聲明，聲明指出，近日有關他個人的不實傳言在網路上流傳，包括所謂「持有中國居住證」、甚至對私人對話進行惡意放大，對他與家人造成極大困擾與傷害，特此聲明。

聲明寫到，「本人林宣廷係台灣公司聘僱之專業經理人，曾依法被短期派駐中國分公司工作，並未改變國籍或法律身分，從未申請或持有中國居住證。」部分私人聊天內容遭人扭曲、放大，令人遺憾，亦構成對他隱私與名譽的侵害。

林宣廷透過聲明強調，他尊重言論自由，但對不實指控與惡意中傷，他已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告，嚴懲惡意中傷之徒，在此也呼籲社會各界共同拒絕假訊息與惡意抹黑。

郭昱晴也喊話「適可而止」，已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告。

▼民進黨立委郭昱晴丈夫不忍了，必要時將提告。（圖／翻攝立委郭昱晴臉書）