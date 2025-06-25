遭國民黨爆使用微博！郭昱晴嗆泯滅人性　親曝註冊內幕

記者詹詠淇／台北報導

國民黨繼昨日爆料民進黨立委郭昱晴丈夫在中國經商，今（25日）再爆料，郭昱晴微博帳號關注中國公安部刑偵局，還教網友如何用土豆網觀看台灣節目。對此，郭昱晴痛批，國民黨害怕726大罷免而政治追殺，把當年善意拯救受虐兒的行動做無端政治抹黑連結，可見他們真的完全泯滅人性，只能預祝他們大罷免大成功。至於為何會註冊微博帳號？郭昱晴說，是當時購物台經紀人希望她辦的，「現在微博我已經不知道怎麼進去了」。

▲民進黨立委郭昱晴轟國民黨泯滅人性。（圖／ETtoday攝影中心）

針對國民黨今早記者會，郭昱晴下午受訪批評，國民黨除了政治追殺她的家人，還把她11年前跨海救對岸受虐兒來連結，「他們真的想像力非常豐富」。

郭昱晴說，11年前的某個晚上，身為新手媽媽的她看到在網路瘋傳的影片，聽到受虐兒被打的求救聲，她很心碎，就在相關影片轉傳的留言區翻閱，後來找到影片原始發布者，也就是小希望之家共同發布訊息的作者。

郭昱晴指出，他們就趕快聯絡當地專門負責「打拐」的公安，就是在對岸很多孩子被拐騙，拐騙後不知道去向，公安就是負責拯救被誘拐或拐走的弱勢孩子，後來自己也成功將訊息給小希望之家，也透過志工找到受虐兒所在地，並成功救出受虐兒，這件事11年前也都有報導。

郭昱晴酸，國民黨現在真的是沒招了，害怕726大罷免而政治追殺，把善意拯救受虐兒的行動做無端政治抹黑連結，可見他們真的完全泯滅人性，只能預祝他們大罷免大成功。如果要繼續政治追殺，也請他們好好摸著良心，找對象也要查證清楚，不要再抹黑抹紅潑糞。

郭昱晴認為，國民黨昨天不僅用行動詆毀很多台灣辛苦的在地廠商跟企業，讓很多在對岸努力的台商商譽損傷，「政治追殺也不要禍及家人」，如果他們手段這麼卑劣，沒招又認為自己撿到槍，人性在他們身上完全黯淡無光，也祝福他們大罷免大成功。

至於為何微博會追蹤公安？郭昱晴表示，是因為當時案件，「現在微博我已經不知道怎麼進去了」，大概7、8年沒使用了，還是她朋友跟她說，她的微博全都是關心流浪動物。

而之所以會註冊微博，郭昱晴說明，當時在購物台，經紀人希望她在那邊有個帳號，且購物台也很多優秀製作人會到中國，購物台在中國也有分布，因此成立帳號對他們來講是方便使用的，所以她經紀人也希望她成立這樣帳號。