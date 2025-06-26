郭昱晴稱微博帳號交給經紀人　凌濤打臉：助理記得密碼妳忘記？

▲凌濤緊咬郭昱晴微博爭議。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委郭昱晴遭爆微博帳號關注中國公安部刑偵局，雖迅速澄清已7、8年沒使用了，但又被國民黨桃園市議員凌濤抓包，郭2022年8月25日還登入微博瀏覽文章；郭昱晴回應，印象中2年前曾請經紀人幫忙註銷帳號，若真有登入可能是那次，但她本人確實再也沒有使用過微博，並稱後續不會再回應相關問題。凌濤今（26日）質疑，「妳都說七八年沒登入、不知道怎麼登入帳號，為何助理就知道帳號密碼，而妳不知？」

郭昱晴昨日強調，「現在微博我已經不知道怎麼進去了」，大概7、8年沒使用了，還是她朋友跟她說，她的微博全都是關心流浪動物。不過，凌濤痛批，郭昱晴根本都在扯謊！依她的微博紀錄，2年多前2022年8月25日還登入微博瀏覽文章，並在一則「辛苦的人生會讓人覺得無奈」的文章按讚，戳破自己「已7、8年沒使用」的謊話。

郭昱晴則再回應，不想再跟國民黨沾上任何關係，自己最後一篇文落在2018年，離現在大約7、8年。針對凌濤指稱的2年前，郭表示，印象中2年前曾請經紀人登入幫她看如何註銷帳號，若真有登入可能是那次，但她本人確實再也沒有使用過微博，「真的不是我！」

凌濤今日持續緊咬郭昱晴微博爭議兩大疑點及漏洞，不是郭昱晴一句「夠了」就可以帶過。他說，郭昱晴是教育文化委員會委員，理當在邏輯及正確資訊上，要給全國孩子正確的示範之外，「紅色疑點」不是民進黨最關注的國安統戰疑慮嗎？根據她稱7、8年沒登入微博、已經不知道怎麼登入，又被發現兩年多前還登入按讚後，竟又稱「2年前曾請經紀人幫忙註銷帳號」、「若真有登入可能是那次」，這是挑戰全民的基本常識。

凌濤質疑，首先、郭昱晴都說七八年沒登入、不知道怎麼登入帳號，為何助理就知道帳號密碼，而郭不知？第二、這位助理登入後，竟然拿郭昱晴的帳號按讚其他文章，郭同意嗎？第三、為何至今微博帳號還沒註銷，是不是隨時又想進軍中國市場？

此外，凌濤也說，郭昱晴先生除了擔任研鷺懿生物科技（廈門）有限公司之外，有沒有擔任其他公司職務賺紅錢？為何他到處留言說他總公司在安徽合肥？實在是疑點重重。民進黨主席賴清德可以接受「紅色雜質」郭昱晴持續扯謊嗎？郭昱晴要不要一次公開她與家人所有中國的生意與資訊？