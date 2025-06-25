遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相嘆「夠了」：後續不再回應

▲民進黨立委郭昱晴質疑，國民黨打她這麼多天幹嘛？（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨近期全力攻擊民進黨立委郭昱晴，今（25日）再爆料，郭昱晴的微博帳號關注中國公安部刑偵局，不過郭昱晴也揭露背後感人真相，當年是為了救孩子，她本人已7、8年沒使用了，但國民黨桃園市議員凌濤再爆料稱，郭2022年8月25日還登入微博瀏覽文章。對此，郭昱晴傍晚無奈回應，印象中2年前曾請經紀人幫忙註銷帳號，若真有登入可能是那次，但她本人確實再也沒有使用過微博。郭也強調，後續不會再回應相關問題，打她這麼多天幹嘛？「咬我那麼多天夠了」，謝謝國民黨對她「抬愛」。

國民黨今爆料，郭昱晴不僅有微博帳號，還關注中國公安部刑偵局，質疑被滲透可能性。郭昱晴下午回應，11年前的她只想救個孩子，追蹤是因為此事件，若連這樣的善意都要被抹黑，不只失了分寸，也失了人性。當年註冊微博是因為當時購物台經紀人希望她在那邊有個帳號，且購物台也很多優秀製作人會到中國，購物台在中國也有分布，因此成立帳號對他們來講是方便使用的，所以才成立。

郭昱晴強調，「現在微博我已經不知道怎麼進去了」，大概7、8年沒使用了，還是她朋友跟她說，她的微博全都是關心流浪動物。不過，凌濤痛批，郭昱晴根本都在扯謊！依她的微博紀錄，2年多前2022年8月25日還登入微博瀏覽文章，並在一則「辛苦的人生會讓人覺得無奈」的文章按讚，戳破自己「已7、8年沒使用」的謊話。

對此，郭昱晴傍晚再度回應，不想再跟他們沾上任何關係，自己最後一篇文落在2018年，離現在大約7、8年。針對凌濤指稱的2年前，郭表示，印象中2年前曾請經紀人登入幫她看如何註銷帳號，若真有登入可能是那次，但她本人確實再也沒有使用過微博，「真的不是我」。

郭昱晴還說，她的微博帳號PO文也幾乎都是救流浪動物、小孩等內容，不知道國民黨又想連連看什麼，「咬我那麼多天夠了」，用這種不擇手段行為打她幹嘛？謝謝國民黨對她的「抬愛」，後續不再回應相關問題。