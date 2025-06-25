郭昱晴稱7、8年沒登微博　凌濤抓包「2年前才按讚文章」批扯謊

▲凌濤抓包郭昱晴又說謊。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨連日轟民進黨立委郭昱晴，今（25日）再爆郭不僅開設「微博」帳號，且關注名單還有「中國公安部刑偵局」，質疑被滲透可能性。郭昱晴則回應，自己7、8年沒使用微博，已經不知道怎麼登入，當時時因購物台經紀人要求才創帳號，分享流浪動物、救援孩子。但國民黨桃園市議員凌濤隨後抓包，郭昱晴2年多前2022年8月25日還登入微博瀏覽文章，並在一則「辛苦的人生會讓人覺得無奈」的文章按讚！戳破自己「已7、8年沒使用」的謊話。

被爆料追蹤公安刑偵局，並與公安「互關」，郭昱晴對此回應，是為了當時救援孩子的這個案件，現在自己已經不太知道微博怎麼登入，且7、8年沒使用了，「當時會使用是因為我在購物台，經紀人希望我經營帳號，當時也有很多製作人在中國有購物台，經紀人希望有這樣的帳號，我裡面分享的，若沒記錯都是分享流浪動物、救援孩子」，反批藍營政治追殺下，不要抹滅自己人性。

凌濤隨後痛批，郭昱晴根本都在扯謊！依她的微博紀錄，2年多前2022年8月25日還登入微博瀏覽文章，並在一則「辛苦的人生會讓人覺得無奈」的文章按讚！戳破自己「已7、8年沒使用」的謊話。而據了解，登入微博一點都不難，可以用台灣的電話號碼獲取驗證碼登入，即便忘記電話號碼，也可以藉由輸入電子郵件，以獲取驗證信函，來登入帳號，所謂「已經不知道怎麼登入」也是假的。

凌濤說，郭昱晴身為賴清德總統提名的不分區立委，更是教育文化委員會成員，不僅家人涉紅，更頻頻說謊，可做為教育文化最負面的教材，郭昱晴在外界看來，保護孩子沒幾次，但不管獵巫還是辯解，都把小孩當藉口，沒有人性又說謊的，正是「万人美」她自己。