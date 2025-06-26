日動畫產業興盛卻缺工　南投戲院邀《柯南》原畫師會影迷

▲南投戲院攜⼿亞洲⼤學數位媒體設計學系，推出全台唯⼀的「柯南殘像任務 映後特別活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

日本動畫電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》劇場版於25日全台上映，南投「百年老店」南投戲院特別推出首映會暨系列活動，並率全台之先邀請參與該片幕後製作的亞洲⼤學數位媒體設計學系團隊，包括助理教授暨動畫大師涂國雄參加，與觀眾互動，並揭開台灣動畫師參與國際影視製作的幕後故事。

「柯南殘像任務‧映後特別活動」昨天在南投戲院登場，涂國雄與其學⽣團隊的原畫師胡昱、林君豪等人親赴現場，除進⾏現場簽名、《柯南》動畫角色作畫⽰範，吸引近百名影迷到場爭睹；涂國雄也提供⼀幅簽名畫板原作作為特別禮物，透過抽獎⽅式贈送給現場幸運觀眾，隨後於放映廳播放「台灣動畫基地 × 柯南製作」介紹影⽚，進行映前QA問答，揭開動畫從分鏡到動作流暢的實際製作流程，讓觀眾⾸次近距離感受動畫幕後創作現場，以及動畫訓練、產業進路、幕後技術等熱⾨議題。

南投戲院第三代經營者蔡杰峰介紹，亞洲⼤學動畫教育團隊由該校數媒設計系主任趙⽂鴻與涂國雄帶領，長期參與多部⽇本超⼈氣動畫製作，包含《名偵探柯南》、《咒術迴戰》、《哆啦A夢》、《怪獸8號》等作品；師⽣透過原畫、律表、作監等實務分⼯進入⽇本業界，在台灣培育出⼀批具備國際製作經驗的動畫⼈才。

趙⽂鴻指出，日本動漫產業規模和全球影響力都相當龐大，不過近年也因為工作辛苦導致本土缺工的情形，反而給了台灣等外國有志於此的工作者投入參與的良機；亞大動畫團隊在涂國雄領導下，師生將士用命，逐漸在日本動畫電影製作方面佔有一席之地，如最新上映的《柯南》片中，就有多達近50人的名字被列於片尾的團隊名單中，成果豐碩。





蔡杰峰表示，配合劇場版《獨眼的殘像》主題，戲院現場亦同步啟動「柯南殘像任務」互動企劃：凡購票觀眾皆可於特設繪圖區，根據範例繪製柯南動作畫⾯，完成後即可參加⽇本柯南周邊扭蛋抽獎；所有繳交之作品將由亞⼤動畫團隊收集、整理，最終製作為短篇動畫並公開播映，成為全台⾸創的觀眾共創型動畫成果。

本次活動也將於戲院⼀樓設置「動畫展⽰專區」，公開學⽣原畫稿、動畫分鏡、動畫器材與⼯作流程，結合教育性、參與感與娛樂互動，為觀眾創造深度沉浸式的動畫主題體驗。