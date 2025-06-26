劇毒植物現蹤日本！北海道大學急拉封鎖線　誤觸皮膚恐灼傷潰爛

記者張方瑀／綜合報導

北海道大學近日驚傳在札幌市校區內發現一種疑似為「巨型霍格威德」（giant hogweed）的有毒植物。若汁液接觸皮膚並暴露於紫外線下，恐引發嚴重灼傷甚至失明。目前校方已封鎖相關區域，並委託專家進行調查。

綜合日媒報導，北海道大學於24日下午接獲通報，在札幌市北區校園東南側道路旁草叢，疑似生長著10株以上的巨型霍格威德，該地區不僅是學生常行經路線，亦有不少觀光客途經。校方立即封鎖現場並設置禁止通行標誌，防止民眾誤觸。

▲北海道大學校內出現劇毒植物「巨型霍格威德」。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／紐約州環境保護局）



巨型霍格威德又名大豕草，屬繖形科多年生植物，因含有光敏性毒素，一旦其汁液接觸皮膚並暴露於紫外線下，恐引發嚴重灼傷，甚至接觸眼睛後可能導致失明。

雖然該植物在歐美國家早已被列為強勢入侵種，但目前尚未被日本環境省列入「特定外來生物」或「生態系被害防止外來種名單」。

由於這是日本首次確認發現此植物，校內學生紛紛感到憂心，學生受訪時表示，「沒想到這種植物居然那麼危險，真的很驚訝」、「看起來不像是需要特別注意的植物，但它長得滿大的，應該早就存在一段時間了。」

北海道大學強調，目前仍待專家進一步確認植物品種，校方也會依據調查結果，與相關單位協調是否展開後續的移除作業。同時也提醒學生與民眾，若在校園內或周邊發現可疑植物，切勿靠近或接觸，並應立即通報校方。