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120公尺海嘯襲日本？　專家曝「僅1情況」可能發生：數十萬年一遇

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

▲2011年3月11日，日本發生芮氏規模9強震，引發大海嘯與福島核電廠核災。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本漫畫家竜樹諒曾在作品《我所看見的未來》預言，日本將於2025年7月5日發生大地震，隨著時間逼近引發關注與恐慌。對此，社會學家古市憲寿引述多項科學理論指出，預言情景發生機率極低。

竜樹諒1999年出版《我所看見的未來》，提及「2011年3月將有大災難」，被視為成功預言東日本大地震（311大地震）。該書2021年再版時，收錄了更多她所夢見的災難內容，包括2025年7月將發生大海嘯。

根據竜樹諒的預言內容，這場大海嘯浪高是311大地震的3倍，日本列島1/3至1/4被吞沒，海水衝擊導致陸地隆起，香港、台灣、菲律賓都相連成一片陸地，災難規模遠超南海海槽大地震的預測。

日媒《デイリー新潮》報導，311大地震時，許多測量點測得的海嘯高度不到10公尺，最大高度則是40.5公尺。因此如果預言成真，日本列島將遭到120公尺海嘯襲擊。但古市憲寿指出，除了峽灣等特定地形，一般而言幾乎不會出現超過100公尺的海嘯，日本列島太平洋沿岸1/3至1/4被海嘯吞沒，似乎不太可能發生。

▲▼311大地震,殘破家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲311大地震後災區一片殘破的景象。（圖／達志影像／美聯社）

若要引發逾100公尺的巨型海嘯，較有可能是小行星撞地球等情況，但此事件大約數萬至數十萬年才會發生一次，目前各界天文觀測也未發現7月前後可能撞擊地球的小行星。

從地球科學角度分析，香港、台灣、菲律賓因為一次地震而相連在一起，也不太可能發生。311大地震引起的海底隆起最高高度為7公尺，如果要讓台灣和菲律賓連起來，地殼必須抬升數千公尺，這種規模的變動，恐怕要耗費數百萬至數千萬年。若真的在短時間內發生，肯定也是巨大隕石撞擊，導致海水汽化、地貌劇變的世界末日等級災難，就算逃離日本也沒用。

總而言之，從科學角度檢驗，這項「預言」內容幾乎不可能成真。日本原本就處於地震頻繁的環太平洋火山帶，與其被荒誕預言嚇壞，不如做好實際防災準備，才更有意義。

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