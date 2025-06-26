超級電腦證實！　日研究：3萬年前人類可從台灣划船到與那國島

▲ 日本沖繩縣與那國島。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本研究團隊近日發表最新研究成果，推論約3萬年前舊石器時代的人類可能從台灣出發，成功遠渡黑潮，抵達日本最西端的與那國島。研究人員以超級電腦模擬當時的海流與航行條件，證明只要戰略得當、持續划行，逆流抵達並非不可能。

綜合NHK及《每日新聞》等日媒，為驗證這項假說，日本國立科學博物館等單位早在2019年就曾以獨木舟實驗，結果證實從台灣航向與那國島確實可行。而日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）及東京大學等研究人員組成團隊，進一步運用超級電腦模擬當年環境與航行數據，重新檢視當時的人類是否能完成這項渡海壯舉。

模擬結果顯示，即使3萬年前黑潮速度比現在快了約10%，若從台灣北海岸出發，逆著黑潮保持一定速度划行，仍有可能順利抵達與那國島。研究人員認為，這項結果表明當時的人類不僅具備體能，更是「具有戰略性的挑戰者」。

研究團隊成員、東京大學綜合研究博物館教授海部陽介指出，舊石器時代的人類明知渡海風險極高，卻仍願意冒險挑戰，顯示他們充滿信心。他也認為，這樣的冒險精神其實與現代人無異。

海部補充，也許是因台灣地形上有1000公尺級山脈聳立，使當時出海捕魚的人們即使一時被黑潮推離，也能靠著山脈返航，而這些經驗累積之下可能使他們熟悉黑潮特性，進而計劃更遠距離的航程。這項研究25日刊登於美國《科學前緣》（Science Advances）期刊。