陳佩琪嘆：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此他們永遠執政

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案羈押至今已9個月，妻子陳佩琪今（26日）再度發出長文透露心聲，先是提到赴北所送菜的插曲，也再度拿鄭文燦案與柯文哲對比。她強調，柯文哲遭迫害，已經可以永垂司法史，不到半年時間，腎臟就壞了，自己當然知道這是民進黨的如意算盤，抓來凌虐取樂，如果哪天柯文哲暴斃獄中，懲處一下獄卒、糊弄一下就蒙混過關了，從此他們永遠執政、吃乾抹淨台灣的夢想就高枕無憂了，自己不會讓這些人輕易得逞的。

陳佩琪先是提到，上週一，一大早上經歷了一場北所送菜驚悚記，事情原委是這樣的，那天天氣很熱，如照往常煮好當天要給柯文哲的菜餚，因為一天只能送一次，所以把菜色和量都多做一點，自己也習慣把每樣菜色都留下一點，這樣才知道哪裡有改進空間。

陳佩琪表示，天熱了，每次去送菜途中都會把冷(大多是水果)和熱的菜餚分開，因為規定一人只能送一袋，所以要寄送進去當下，只得把冷、熱的東西放在一起，以自己多年買東西和煮菜的經驗，在大熱天下，這樣食物容易酸臭掉，那天中午送菜回來自己要吃這些剩菜時，驚覺好像豆腐開始有些酸味了，當下擔心極了，趕快打電話看是否能挽救、通知柯文哲不要吃那豆腐。

陳佩琪表示，過去自己當醫生時，每年體檢報告都自己看，出現紅字，私下問問同事就好了，從沒聽過柯文哲有什麼結石，從政後，柯文哲仍維持每年回台大做體檢的習慣，但體檢報告都是拿回來給她看，自己當柯文哲的家庭醫師、幫忙看了十年，柯文哲從沒血尿和泌尿道結石的問題，結果去年九月被抓走關起來後，才半年時間就喊腰痛，經歷一段極為痛苦的折磨後，才知道是腎結石併發腎水腫。

陳佩琪質疑，柯文哲在那裡吃了什麼、喝了什麼、處在什麼環境下凌虐，導致柯文哲不到半年時間，腎臟就壞了，自己當然知道這是民進黨打的如意算盤，抓來玩玩凌虐取樂一下，如果哪天運氣好，柯文哲突然暴斃獄中，懲處一下小咖獄卒、糊弄一下就蒙混過關了，從此他們永遠執政、吃乾抹淨台灣的夢想就高枕無憂了，想到這裡，自己雖狀況不佳，但也努力打起精神照顧先生，自己不會讓這些人輕易得逞的，以後送菜自己去。

另外，陳佩琪也提到，最近有則新聞，看似簡單，但可以反映台灣目前的司法，民進黨的某大老被控在市長任期內，和土地開發業者及市府官員開會，只是這會議是公開的、還是私下喬事情，不得而知，鏡檢開始挑戰桃檢，但不論事實真相為何，至少這位大老有親自和業者、官員一起開過會商量事情。

陳佩琪說，反觀自己的先生柯文哲呢？京華城案因議員陳情，加上那時忙於疫情，本身也非這方面專業，交給專業的都委會去開會決定，無從知道委員有誰、何時開會，卻被用圖利罪搜索，然後欺壓、抓去關了9個多月不放人，高院一再延押他，台灣司法既奇特、又詭異，都21世紀了，案發時人在國外、不在犯案現場的事實，都可以說隔空殺人？台灣司法絕對世界獨一無二、領先全球，就像陳時中說的世界誰比得上台灣、台灣No1！

最後，陳佩琪強調，柯文哲有沒有辦法熬過這段凌虐，帶領大家打倒綠共塔綠斑，再創歷史，不得而知，但至少遭司法迫害，在司法史上列入歷史紀錄，是可以永垂司法史了。

★★未經判決確定，應視為無罪★★