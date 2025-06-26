　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪嘆：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此他們永遠執政

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案羈押至今已9個月，妻子陳佩琪今（26日）再度發出長文透露心聲，先是提到赴北所送菜的插曲，也再度拿鄭文燦案與柯文哲對比。她強調，柯文哲遭迫害，已經可以永垂司法史，不到半年時間，腎臟就壞了，自己當然知道這是民進黨的如意算盤，抓來凌虐取樂，如果哪天柯文哲暴斃獄中，懲處一下獄卒、糊弄一下就蒙混過關了，從此他們永遠執政、吃乾抹淨台灣的夢想就高枕無憂了，自己不會讓這些人輕易得逞的。

陳佩琪先是提到，上週一，一大早上經歷了一場北所送菜驚悚記，事情原委是這樣的，那天天氣很熱，如照往常煮好當天要給柯文哲的菜餚，因為一天只能送一次，所以把菜色和量都多做一點，自己也習慣把每樣菜色都留下一點，這樣才知道哪裡有改進空間。

陳佩琪表示，天熱了，每次去送菜途中都會把冷(大多是水果)和熱的菜餚分開，因為規定一人只能送一袋，所以要寄送進去當下，只得把冷、熱的東西放在一起，以自己多年買東西和煮菜的經驗，在大熱天下，這樣食物容易酸臭掉，那天中午送菜回來自己要吃這些剩菜時，驚覺好像豆腐開始有些酸味了，當下擔心極了，趕快打電話看是否能挽救、通知柯文哲不要吃那豆腐。

陳佩琪表示，過去自己當醫生時，每年體檢報告都自己看，出現紅字，私下問問同事就好了，從沒聽過柯文哲有什麼結石，從政後，柯文哲仍維持每年回台大做體檢的習慣，但體檢報告都是拿回來給她看，自己當柯文哲的家庭醫師、幫忙看了十年，柯文哲從沒血尿和泌尿道結石的問題，結果去年九月被抓走關起來後，才半年時間就喊腰痛，經歷一段極為痛苦的折磨後，才知道是腎結石併發腎水腫。

陳佩琪質疑，柯文哲在那裡吃了什麼、喝了什麼、處在什麼環境下凌虐，導致柯文哲不到半年時間，腎臟就壞了，自己當然知道這是民進黨打的如意算盤，抓來玩玩凌虐取樂一下，如果哪天運氣好，柯文哲突然暴斃獄中，懲處一下小咖獄卒、糊弄一下就蒙混過關了，從此他們永遠執政、吃乾抹淨台灣的夢想就高枕無憂了，想到這裡，自己雖狀況不佳，但也努力打起精神照顧先生，自己不會讓這些人輕易得逞的，以後送菜自己去。

另外，陳佩琪也提到，最近有則新聞，看似簡單，但可以反映台灣目前的司法，民進黨的某大老被控在市長任期內，和土地開發業者及市府官員開會，只是這會議是公開的、還是私下喬事情，不得而知，鏡檢開始挑戰桃檢，但不論事實真相為何，至少這位大老有親自和業者、官員一起開過會商量事情。

陳佩琪說，反觀自己的先生柯文哲呢？京華城案因議員陳情，加上那時忙於疫情，本身也非這方面專業，交給專業的都委會去開會決定，無從知道委員有誰、何時開會，卻被用圖利罪搜索，然後欺壓、抓去關了9個多月不放人，高院一再延押他，台灣司法既奇特、又詭異，都21世紀了，案發時人在國外、不在犯案現場的事實，都可以說隔空殺人？台灣司法絕對世界獨一無二、領先全球，就像陳時中說的世界誰比得上台灣、台灣No1！

最後，陳佩琪強調，柯文哲有沒有辦法熬過這段凌虐，帶領大家打倒綠共塔綠斑，再創歷史，不得而知，但至少遭司法迫害，在司法史上列入歷史紀錄，是可以永垂司法史了。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
獨／好市多高層飛台中催生3號店　這4處覓地
陳佩琪控：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此永遠執政
陸宣布禁止攜帶「被召回行動電源」上飛機　廠牌型號曝光
曾是全球前三手機品牌　31年大牌宣布終止手機服務
《楓之谷Artale》官方又搞！必刷副本大砍　玩家炸鍋
快訊／台南市政府遭搜索！　一級主管涉及貪瀆
核戰爆發「全球僅這2國」安全！　專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中部智慧製造新核心納無人機　經濟部修併購法助企業打國際盃

網問陳菊在哪就被抓！　吳宗憲問監察院：辦人權研討會意義何在？

75歲高齡駕駛每3年換駕照　蘇貞昌今通過測驗喊：大換照大成功

新台幣強升衝擊出口　行政院：持續關注、備妥因應措施

陳佩琪嘆：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此他們永遠執政

提離島禁限制水域修法遭批矮化主權　陳永康：難道想看兩岸衝突？

法媒點名館長是中國新型網紅　綠委恭喜獲國際認證：絕對是樣板

釋台胞證利多同時共機擾台　33架次共機、5共艦出海擾台

重啟核三公投823投票　行政院：核三無直接運轉空間

「打掉雜質就是賴清德最想說的話」　李艷秋諷：少數總統有皇帝夢

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

中部智慧製造新核心納無人機　經濟部修併購法助企業打國際盃

網問陳菊在哪就被抓！　吳宗憲問監察院：辦人權研討會意義何在？

75歲高齡駕駛每3年換駕照　蘇貞昌今通過測驗喊：大換照大成功

新台幣強升衝擊出口　行政院：持續關注、備妥因應措施

陳佩琪嘆：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此他們永遠執政

提離島禁限制水域修法遭批矮化主權　陳永康：難道想看兩岸衝突？

法媒點名館長是中國新型網紅　綠委恭喜獲國際認證：絕對是樣板

釋台胞證利多同時共機擾台　33架次共機、5共艦出海擾台

重啟核三公投823投票　行政院：核三無直接運轉空間

「打掉雜質就是賴清德最想說的話」　李艷秋諷：少數總統有皇帝夢

川普被捧上天！北約「魅力外交」讓他超得意　卻威脅報復這1國

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

中部智慧製造新核心納無人機　經濟部修併購法助企業打國際盃

3大速食店省錢優惠券一次看　雞汁飯買1送1、玉米濃湯10元喝

網問陳菊在哪就被抓！　吳宗憲問監察院：辦人權研討會意義何在？

他突收通知「帳戶變警示戶」遭凍結！一票苦主曝慘況：被鎖3年

高溫恐突發心肌梗塞！醫示警「4大族群」要特別小心

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

75歲高齡駕駛每3年換駕照　蘇貞昌今通過測驗喊：大換照大成功

【情侶帶單身朋友散心】突親嘴放閃他傻眼爆粗口XD

政治熱門新聞

漢光2.2萬後備軍人創歷年最多　已寄2萬張教召令

罷團網紅被小黃追撞2次　她：藍白想要來陰的嗎

李宗霖退黨傳加入民進黨！本人回應了

遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相

中共3個「80年」成統戰論述　賴清德曝團結十講原因：不是針對在野黨

陳佩琪嘆：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此他們永遠執政

藍白不滿賴清德「雜質說」　曹興誠：去掉統一思想雜質何錯之有？

726罷免投票7件事注意！違反恐挨罰

國民黨搶下凱道路權　反罷免選前之夜7/25登場

法媒點名館長是中國新型網紅　綠委：絕對是樣板

藍委齊發「2分鐘反罷免影片」 　陳水扁、呂秀蓮、謝長廷金句全收錄

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

邱議瑩高雄競辦啟用　趙天麟公開支持

林岱樺遭起訴牽動黨內初選　陳其邁說話了

更多熱門

相關新聞

「打掉雜質就是賴清德最想說的話」　李艷秋諷：少數總統有皇帝夢

「打掉雜質就是賴清德最想說的話」　李艷秋諷：少數總統有皇帝夢

總統賴清德24日「團結國家十講」第二講提到，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質」，被外界解讀為脫稿演出。對此，資深媒體人李艷秋今（26日）用3方面解讀，她認為，原本不在文稿上的「打掉雜質」，被夾在段落中，想必經過演練，這是賴清德整場最想說的話，清雜質就是清在野、清監督、清反對，大家該感謝賴清德，如果不是罷免，大家不會知道民進黨政府腐爛至此，不會知道這個少數總統有皇帝夢。

曹興誠喊話賴清德與罷團合體造勢　民進黨回應了

曹興誠喊話賴清德與罷團合體造勢　民進黨回應了

議員爆柯文哲新竹農地賣了　李國璋證實：柯家帳戶凍結需要經濟支撐

議員爆柯文哲新竹農地賣了　李國璋證實：柯家帳戶凍結需要經濟支撐

韓國瑜出席725選前之夜　朱立倫諷民進黨爭氣

韓國瑜出席725選前之夜　朱立倫諷民進黨爭氣

誰是民主的雜質？　賴清德激怒和團結了「雜質」

誰是民主的雜質？　賴清德激怒和團結了「雜質」

關鍵字：

柯文哲陳佩琪京華城民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面