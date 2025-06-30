大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

▲總統府秘書長潘孟安陪同大法官被提名人拜會民眾黨團。（圖／民眾黨團提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院7月25日將針對大法官人事同意權案，進行記名投票表決。總統府祕書長潘孟安與副秘書長何志偉今（30日）共同陪同司法院正副院長、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮赴立法院拜會民眾黨團，積極爭取支持。民眾黨團則由總召黃國昌說明，黨團審查大法官被提名人，看得是專業、道德勇氣和有無具備向當權者說不的特質，盼透過制度化審查程序，建立高品質的憲政典範。

去年12月，總統所提名的張文貞、姚立明等7人，遭立院封殺否決，賴清德總統於今年3月再度提名新一輪司法院正副院長與大法官人選。黃國昌致詞表示，民眾黨秉持把國家利益置於政黨利益之上理念，此次大法官人事權審查及同意權投票，也是由民眾黨主動提案後排入立法院議程，期待此次審查能為台灣民主憲政，再一次建立好的典範。

黃國昌特別提醒，針對七位大法官被提名人皆已循例提出問卷，但是在上一次審查時，大法官被提名人是拖到審查前最後一天才交回問卷，讓立法院沒有感受到應有的尊重，期盼這一次能讓全體國人，看到高品質的大法官審查過程。他強調，民眾黨團審查大法官被提名人，看得是專業、道德勇氣和有無具備向當權者說不的特質，這一點從上一次民眾黨團8票支持長年批判柯文哲的劉靜怡教授出任大法官即可清楚展現，此舉更代表台灣民眾黨對劉教授法學素養的肯定。

黃國昌更指出在上次大法官審查後，有人戲稱法學界就此出現「劉靜怡基準」，藉此比喻從來不吝嗇並勇於批評掌握權力及濫用權力者。

潘孟安致詞則表示，期盼相關審查能獲得民眾黨團支持。針對問卷一事，潘孟安也強調，大法官提名人將發揮所學答卷。院長被提名人蔡秋明致詞則表示，首次來訪民眾黨團感覺相當溫馨，期盼自7月9日開始的審查氣氛亦是如此，並特別感謝民眾黨團提案促成本次大法官審查及行使同意權。

張啓楷表示，社會各界對這次的大法官被提名人並無惡評，較多人討論司法院長被提名人背景，且有檢審一家親的疑慮。民眾黨立法院黨團一定會回應全民的期待，把關到底、審好審滿。張啓楷再次提醒，問卷不應該拖到壓線的最後一天、7月9日前才回覆，問卷務必詳細答覆，這將關係到行使同意權投票時，相關被提名人是否得以通過。

陳昭姿則期許諸位被提名人不只是當執政黨的大法官，更應將自身定位在相對高點，秉持專業及良知為全體納稅人服務。她也提及憲法法庭針對國會改革判定違憲等之爭議，以及大法官獨創死刑須法官一致決制度，呼籲大法官評議應有一致且公正的標準。

劉書彬則提醒，本次大法官人事審查將聚焦對法學堅持，以及司法正義議題。同時對於現行選罷法的正當及合法性、死刑是否合憲、中央地方權利分際及國會監督權等議題，都將於審查時一併提出。麥玉珍則以新住民民意代表身分，期盼大法官堅守司法正義、維護公民權平等，讓人民重拾對政府的信任。麥玉珍還比喻「雖然人心會偏一邊，但是公平是在中間」，期待大法官被提名人勇於為弱勢服務。

會後聯訪時，媒體問到是否已經有具體支持人選？黃國昌回應，「沒有」；張啓楷則補充，還需要看被提名人問卷答題情況，並經過黨團討論才會做出決定。

至於本次的問卷內容與上次是否有所不同？黃國昌表示，上次問卷很早即發出給被提名人，但是在審查前一天才繳回。黃國昌強調「特別拜託所有被提名人，不管是教授、法官、檢察官，若前一天才把報告、書狀給你，能接受嗎？」黃國昌表示，在上週已將問卷送給立法院議事處，配合其他黨團提出的問卷，目前可以確定被提名人「已經拿到問卷好幾天」，期盼這次大法官被提名人不要再小鼻子、小眼睛、玩小孩子的遊戲。如果再跟上次一樣不尊重黨團提出的問卷，民眾會強烈懷疑這樣的人是否適任大法官？