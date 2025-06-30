賴清德稱立院修法違憲史無前例　謝龍介酸：市長不進議會也前所未見

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德29日進行團結國家第三講時提到，當過立法委員12年，從沒看過立法院通過一個法律竟然被判決違憲，而且侵犯那麼多部會的憲法職權，台灣有史以來，從來都沒有。對此，國民黨立委謝龍介今（30日）表示，賴清德說是史無前例，但自己當了20年市議員，也從沒看過市長不進市議會備詢，也是前所未見。他質疑，當年的市長賴清德，如今權力更大了，說要「打掉雜質」，又說「民主不是表決多數贏就可以了」，是真的要獨裁嗎？

謝龍介表示，賴清德總統演講說，當過12年立法委員，從沒看過立法院通過法律竟然被判決違憲，侵犯那麼多部會的憲法職權，是史無前例。

謝龍介大酸，其實自己當了20年市議員，從省轄市當到直轄市，也從沒看過市長竟然不進市議會備詢，杯葛這麼多市議員的監督職權，公然違反地方制度法，還被監察院彈劾，也是前所未見。

謝龍介說，往事歷歷在目，別的市長不敢做，甚至不敢想的事，當年的台南市長賴清德就敢想，就敢做，如今權力更大了，說要「打掉雜質」，又說「民主不是表決多數贏就可以了」。

最後，謝龍介強調，賴總統，你是真的要獨裁嗎？

▼謝龍介。（圖／記者李毓康攝）