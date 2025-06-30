　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院組修憲委員會協商破局　陳培瑜稱史上最亂國會不宜修憲

▲▼立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前提議組成修憲委員會議案，逕付二讀後在今（30日）由民眾黨團總召黃國昌召集協商。此次協商除確認修憲委員會組成、政黨比例外，還有首次開會日期，但因朝野代表對於規則解釋不同未能達成共識，民進黨團書記長陳培瑜直言，「本屆是最不被信任的國會，這不是開啟修憲委員會的好時間，要求今天沒有共識就送院長協商」。黃國昌說，今民進黨團反對成立修憲委員會，協商不成立，後續照議事規則處理。

黃國昌指出，依照立法院組織法第9條、立法院修憲委員會組織章程第3條，修憲委員會委員為立委總額3分之1加1人，由各黨團依席次比例分配，國民黨團19人、民進黨團17人、民眾黨團3人

民進黨立委鍾佳濱指出，本次會議要完成修憲委員會的組成，但案由稱「本屆有多黨委員提出修憲提案」，要先確認提案有哪些？主席黃國昌說，立法院修憲提案有7案，包括賴士葆提2案以及陳亭妃、林宜瑾、吳沛憶、伍麗華、黃國昌各1案。

鍾佳濱說，第一次修憲委員會召開的日期要有後續審查程序，所以這次的討論包括之前在成立調查委員會時，也都對院會交付的內容要做充分討論，開會日期、組成、後續審查等。但國民黨立委王育敏打斷說，不要離題，今天只處理政黨比例、第一次會議的議程，前2項訂了之後，如果有意見等下次開會再來交換意見

黃國昌則說，今天任務很簡單，同不同意成立修憲委員會、各政黨組成比例，有共識後再決定首次會議召集日期，至於其他7個修憲案大家贊成與否，等開修憲委員會再來討論。

鍾佳濱認為，上次的調閱委員會處理到秘密會議如何進行時，也是程序問題，不是說修憲委員會要秘密會議，只是當特種委員會要運作，如何按照議事規則，是現在要處理的，希望能比較完整討論後續委員會如何運作，把注意事項做意見交換，後續進行組成後的運作各政黨會比較有默契。

鍾佳濱提到，第一次修憲委員會的日期涉及到延會期間，訂的日期在前在後，對日後修憲委員會運作、提案討論有無影響。黃國昌說，後續會不會有其他委員提案無法預期，所有委員想提修憲案都可以依照規定連署，成案後交付修憲委員會一併處理。

陳培瑜則說，目前這屆國會號稱史上最亂、擴權違憲最嚴重、也是最不被公民信任的國會，在這前提下，假設修憲委員會組成，相關提案要經過公民複決已經是大半年後，由一群最不被信任國會委員組成的修憲委員會，提出的修憲案要送到公民面前複決，對台灣公民非常不負責，「民進團建議不宜在此時召開修憲委員會」。

民眾黨立委張啓楷提到，修憲提案中7個案子有4個是民進黨立委提出的，現在要自打嘴巴嗎？至於人數比例是依照目前立法院的席次，如果認為有更好的比例，就提出來。

後續鍾佳濱多次詢問，過去本院成立修憲委員會，關於各黨團席次比例，是否由院長協商的？黃國昌則多次回應，此次協商是由院會交付的決議，由民眾黨團負責召集協商，上屆國會由誰協商、如何進行他都尊重，「這屆國會是由院會交付民眾黨團協商，6月20日時也將相關公文交付三黨團」，批不要內行人講外行話。

最後議事人員幾次說明議事規則，但三黨代表仍無法有共識，黃國昌再次詢問，針對同不同意成立修憲委員會、人數是否按照議事人員建議組成，民進黨贊成還是反對還是不表達立場？

對此，陳培瑜說，本屆是最不被信任的國會，這不是開啟修憲委員會的好時間，要求今天沒有共識就送院長協商。黃國昌說，是否送院長協商一事，立法院職權行使法68條規定，如果民進黨團希望院長協商的話，請民進黨團發文。今天民進黨團反對成立修憲委員會，協商不成立，就按照議事規則處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」
快訊／黑貓物流車上「垃圾塞滿」照片曝光
快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」　駕駛搶救無效宣告死亡
9刀刺死新創夥伴　雲云董座認罪：無期徒刑也接受
快訊／臉書遭數發部重罰1500萬　Meta回應了
曾入選未來之星！　味全龍探花相中「唯一旅外」黃暐傑
快訊／資深黑貓女捅死男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

賴清德第三講聚焦憲政！盧秀燕喊話：有7成民意想聽講經濟

傳將赴國安會任職！議長問有何感言　趙怡翔喊大罷免大成功逗樂全場

立院組修憲委員會協商破局　陳培瑜稱史上最亂國會不宜修憲

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

退出台灣基進最終日！張博洋現身小港機場　下一步「動向曝光」

盤點賴清德「團結十講」連3場翻車　柯志恩：公然造假關幾天？

身分證有3個7整桌67折！板橋Buffet優惠「中1個也有87折」

賴清德：感謝英國支持台海和平　印太、跨大西洋區域安全密不可分

曹興誠模擬「與國民黨辯論內容」　徐巧芯：請停止你的妄想與造謠

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

賴清德第三講聚焦憲政！盧秀燕喊話：有7成民意想聽講經濟

傳將赴國安會任職！議長問有何感言　趙怡翔喊大罷免大成功逗樂全場

立院組修憲委員會協商破局　陳培瑜稱史上最亂國會不宜修憲

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

退出台灣基進最終日！張博洋現身小港機場　下一步「動向曝光」

盤點賴清德「團結十講」連3場翻車　柯志恩：公然造假關幾天？

身分證有3個7整桌67折！板橋Buffet優惠「中1個也有87折」

賴清德：感謝英國支持台海和平　印太、跨大西洋區域安全密不可分

曹興誠模擬「與國民黨辯論內容」　徐巧芯：請停止你的妄想與造謠

網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

連晨翔當爸認了戲路會改變！　喊話劉品言「尊重另一半」高調放閃

新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

台鋼測試獲洪總提點　韋宏亮狀元瞬間「心跳很快」下半季他可以！

Hyundai N部門不放棄燃油車！將推油電、增程版動力擴大陣容

快訊／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　同事互動內幕曝

近雙捷預定地！台中太平「首座社宅」動土　4年後完工

薔薔加拿大「驚喜同框郭靜純」　合照曝掀網暴動：一對美女

【爸爸笑不出來】見女兒穿辣妹裝嚇壞　抓外套從頭罩緊

政治熱門新聞

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

賴清德指「馬英九自稱區長」　黃暐瀚駁：馬哪有自稱

館長嗆郭昱晴　3天後還當立委：我要去「祖國」深圳

溫朗東評賴清德「團結十講」：嚴重戰略錯誤

賴清德稱制憲沒台灣代表？　總統府：原意是當年代表未經普選產生

趙怡翔近期將請辭市議員　赴總統府國安會任職展涉外長才

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

游盈隆：賴清德表態成大罷免分水嶺　綠營、罷團將一天比一天辛苦

曝2罷免民調點「民眾質疑1問題」　林濁水示警賴清德：代價很可怕

點賴清德第三講內容「8大錯誤」　粉專：簡直是史詩級災難

賴清德「團結十講」連翻車　黃國昌狂酸這句

苗博雅預估至少2、3席藍委被罷　被問是否投入補選「拋2點回應」

政府7月上路「9新制」一次看　軍人優先登機、提高職災死亡慰問金

幕後／中共雙航母「跨島鏈施壓」　企圖將戰略縱深擴至第三島鏈

更多熱門

相關新聞

黃紹庭涉貪遭判刑　國民黨送考紀會

黃紹庭涉貪遭判刑　國民黨送考紀會

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，檢方偵結將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，高雄地院今（30）日下午宣判，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪判黃紹庭徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年。對此，國民黨高雄市黨部表示，黨紀相關問題，依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

盤點賴清德連3講翻車　柯志恩：造假關幾天？

盤點賴清德連3講翻車　柯志恩：造假關幾天？

曹興誠模擬「與國民黨辯論內容」　徐巧芯：請停止你的妄想與造謠

曹興誠模擬「與國民黨辯論內容」　徐巧芯：請停止你的妄想與造謠

賴清德稱立院修法違憲史無前例　謝龍介酸：市長不進議會也前所未見

賴清德稱立院修法違憲史無前例　謝龍介酸：市長不進議會也前所未見

關鍵字：

修憲委員會民眾黨國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

黑貓送貨員妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面