立院組修憲委員會協商破局　陳培瑜稱史上最亂國會不宜修憲

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前提議組成修憲委員會議案，逕付二讀後在今（30日）由民眾黨團總召黃國昌召集協商。此次協商除確認修憲委員會組成、政黨比例外，還有首次開會日期，但因朝野代表對於規則解釋不同未能達成共識，民進黨團書記長陳培瑜直言，「本屆是最不被信任的國會，這不是開啟修憲委員會的好時間，要求今天沒有共識就送院長協商」。黃國昌說，今民進黨團反對成立修憲委員會，協商不成立，後續照議事規則處理。

黃國昌指出，依照立法院組織法第9條、立法院修憲委員會組織章程第3條，修憲委員會委員為立委總額3分之1加1人，由各黨團依席次比例分配，國民黨團19人、民進黨團17人、民眾黨團3人

民進黨立委鍾佳濱指出，本次會議要完成修憲委員會的組成，但案由稱「本屆有多黨委員提出修憲提案」，要先確認提案有哪些？主席黃國昌說，立法院修憲提案有7案，包括賴士葆提2案以及陳亭妃、林宜瑾、吳沛憶、伍麗華、黃國昌各1案。

鍾佳濱說，第一次修憲委員會召開的日期要有後續審查程序，所以這次的討論包括之前在成立調查委員會時，也都對院會交付的內容要做充分討論，開會日期、組成、後續審查等。但國民黨立委王育敏打斷說，不要離題，今天只處理政黨比例、第一次會議的議程，前2項訂了之後，如果有意見等下次開會再來交換意見

黃國昌則說，今天任務很簡單，同不同意成立修憲委員會、各政黨組成比例，有共識後再決定首次會議召集日期，至於其他7個修憲案大家贊成與否，等開修憲委員會再來討論。

鍾佳濱認為，上次的調閱委員會處理到秘密會議如何進行時，也是程序問題，不是說修憲委員會要秘密會議，只是當特種委員會要運作，如何按照議事規則，是現在要處理的，希望能比較完整討論後續委員會如何運作，把注意事項做意見交換，後續進行組成後的運作各政黨會比較有默契。

鍾佳濱提到，第一次修憲委員會的日期涉及到延會期間，訂的日期在前在後，對日後修憲委員會運作、提案討論有無影響。黃國昌說，後續會不會有其他委員提案無法預期，所有委員想提修憲案都可以依照規定連署，成案後交付修憲委員會一併處理。

陳培瑜則說，目前這屆國會號稱史上最亂、擴權違憲最嚴重、也是最不被公民信任的國會，在這前提下，假設修憲委員會組成，相關提案要經過公民複決已經是大半年後，由一群最不被信任國會委員組成的修憲委員會，提出的修憲案要送到公民面前複決，對台灣公民非常不負責，「民進團建議不宜在此時召開修憲委員會」。

民眾黨立委張啓楷提到，修憲提案中7個案子有4個是民進黨立委提出的，現在要自打嘴巴嗎？至於人數比例是依照目前立法院的席次，如果認為有更好的比例，就提出來。

後續鍾佳濱多次詢問，過去本院成立修憲委員會，關於各黨團席次比例，是否由院長協商的？黃國昌則多次回應，此次協商是由院會交付的決議，由民眾黨團負責召集協商，上屆國會由誰協商、如何進行他都尊重，「這屆國會是由院會交付民眾黨團協商，6月20日時也將相關公文交付三黨團」，批不要內行人講外行話。

最後議事人員幾次說明議事規則，但三黨代表仍無法有共識，黃國昌再次詢問，針對同不同意成立修憲委員會、人數是否按照議事人員建議組成，民進黨贊成還是反對還是不表達立場？

對此，陳培瑜說，本屆是最不被信任的國會，這不是開啟修憲委員會的好時間，要求今天沒有共識就送院長協商。黃國昌說，是否送院長協商一事，立法院職權行使法68條規定，如果民進黨團希望院長協商的話，請民進黨團發文。今天民進黨團反對成立修憲委員會，協商不成立，就按照議事規則處理。