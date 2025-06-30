苗博雅預估至少2、3席藍委被罷　被問是否投入補選「拋2點回應」

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入最後階段，目前確定24位藍委罷免案將於7月26日進行投票。對此，台北市議員苗博雅29日表示，當二階送件是31比0，大罷免在公民運動層面是已經大成功了，自己覺得至少要有個2、3席被罷掉。被問到是否參加補選？她直言，第一，沒有確定有補選之前談補選，都是多講的，第二，不管哪一選區發生補選，就趕快去做一個民調，找出非國民黨最能勝出的人，這樣就好了。



苗博雅於節目《下班瀚你聊》表示，有人問她說大罷免算不算大成功？自己覺得當二階送件是31比0的時候，大罷免在公民運動層面是已經大成功了，因為光靠公民團體能夠31比0，這個很厲害了。

苗博雅表示，但也必須承認一件事，光靠公民團體是沒有辦法大規模贏得選舉的，因為如果能，那台灣不會有政黨了，全部都是公民團體在弄而已，選舉要有大規模勝利，一定要有政黨的力量，因為象徵政治專業與選舉的Know how。

被問到預估罷免掉幾席？苗博雅認為，自己覺得幾個指標性、討論度高的，應該至少要有個2、3席被罷掉，因為自己選舉一向都是做最好的準備、要做最壞的打算，要去想最壞的打算會發生什麼情境。

另外，針對是否參加大安區補選？苗博雅說，第一，沒有確定有補選之前談補選，都是多講的，第二，自己也不會實問虛答，不管哪一選區發生補選，就趕快去做一個民調，找出非國民黨最能勝出的人，這樣就好了，這是整個大原則。