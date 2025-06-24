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林岱樺遭起訴　台南藍軍諷「信賴」就沒事？

▲民進黨立委林岱樺因涉助理費案遭高雄地檢署起訴，而賴清德總統嫡系的立委林宜瑾案件卻遲遲未見進展，引發國民黨台南市議會黨團砲轟司法雙重標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委林岱樺因涉助理費案遭高雄地檢署起訴，而賴清德總統嫡系的立委林宜瑾案件卻遲遲未見進展，引發國民黨台南市議會黨團砲轟司法雙重標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委林岱樺因涉助理費案遭高雄地檢署起訴，另一名涉及相同案型、身為賴清德總統嫡系的立委林宜瑾卻遲遲未見進展，引發國民黨台南市議會黨團砲轟司法雙重標準。

國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝、議員蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、李中岑、盧崑福高舉「信賴就沒事？！」標語，痛批執政黨內案情同樣卻命運迥異。他們表示總統賴清德在台南說，立委、議員和官員，有幾根毛他都知道，既然如此，為何會放任涉嫌貪汙治罪條例的立委林宜瑾，擔任林俊憲市長參選團隊的總幹事？用一個貪污嫌疑人當總幹事，目的為何？是怕林俊憲民調輸嗎？有想過鄉親的觀感嗎？

藍營議員質疑，林岱樺今年2月才遭搜索，短短4個月即遭起訴；而林宜瑾去年8月就被搜索偵辦，同樣助理費案、同樣喊清白，不僅繳回不當所得，辦公室主任還遭收押，迄今10個月卻仍停在偵查階段，還能擔任立委林俊憲市長參選團隊的總幹事，讓人懷疑司法是否成了「賴系清洗工具」。

▲民進黨立委林岱樺因涉助理費案遭高雄地檢署起訴，而賴清德總統嫡系的立委林宜瑾案件卻遲遲未見進展，引發國民黨台南市議會黨團砲轟司法雙重標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨台南市議會黨團接連點名林岱樺、鄭文燦、陳怡君、郭信良等人，直言他們都是「非賴系」政治人物，卻紛紛面臨偵辦、起訴或羈押；相對地，「賴系」如林宜瑾、陳宗彥、古穆哈就等人，即使有爭議，似乎都「安然無恙」。近期更爆出鄭文燦涉案的華亞科案關鍵錄音帶勘查傳出偽造，讓藍營怒批「司法已成政治工具」。

國民黨台南市議會黨團表示，政治人物涉案應一視同仁，不分藍綠，不論派系，否則司法的公信力與民進黨的清廉招牌都將蕩然無存。並呼籲賴總統正視社會觀感，勿讓「信賴」淪為免責代名詞。

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