高溫熱傷害風險飆升！　台南打造職安城市守護勞工健康

▲台南市長黃偉哲關心高溫戶外工作者，強調「職安城市、希望家園」施政願景，叮嚀各單位務必依新指引落實防熱措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
氣溫屢創新高，南部戶外作業者正面臨前所未有的熱風險，台南市政府24日宣布，將全面配合勞動部新版《高氣溫作業熱危害預防指引》第三版上路，落實防護機制與現場督導，積極守護戶外工作者的健康與安全。
市長黃偉哲強調，職場安全沒有模糊地帶，市府將持續推動「職安城市、希望家園」，全力降低熱疾病發生風險。
台南市勞工局指出，市府除持續宣導外，並配合勞動部職安署啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，針對工地、物流、外送、舉牌等變動性作業場所加強稽查與輔導。7月起也將深入營造工地辦理宣導說明會，傳達遮陽設施、灑水降溫、調整作業時段、補水補休等預防要點，並要求雇主依勞工體能安排熱適應訓練、強化緊急應變機制。
黃偉哲市長提醒，各單位應主動使用「高氣溫作業防護資訊網」查詢氣象署提供的即時熱指數與等級預警，遇第4級高風險時，須即刻啟動遮陽降溫、提供陰涼休息空間與飲用水等措施。勞工局長王鑫基也重申，熱危害防範是雇主責任，應依職安設施規則第324-6條及熱危害指引規定確實執行防護作為。市府呼籲雇主善盡職責，共同守護勞工健康。如有執行疑義，可洽台南市職安健康處（電話：06-2150806）尋求協助。
讀者迴響