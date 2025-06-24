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教育公平在台南閃耀！　學習扶助成果分享會感動登場

▲台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「原本不敢開口，現在不只敢發表，還會主動找資料學習。」一句來自小六學生的話，感動全場，為讓每位孩子都能擁有翻轉學習的機會，台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。

市長黃偉哲肯定所有投入扶助教學的夥伴，強調市府將持續支持友善而有效的學習環境，讓教育公平在台南落地生根、遍地開花。

▲台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場頒獎表揚績優教師、潛力學生與領航團隊，播放多段教學影片與學習歷程分享，吸引超過60位師生及貴賓參與。黃偉哲表示，市府推動學習扶助，是實踐「不放棄每個孩子」的教育信念。市府重視每一份努力，不論是教學設計、課後陪伴，還是一次次耐心引導，都是成就孩子最重要的力量。

▲台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，台南市早在數年前便結合科技診斷、活化教學與多元評量，建立出具成效的學習扶助系統，讓學生學得更精準，也幫助老師教得更有力。他感謝全市學校團隊的付出與堅持，並特別讚許學生勇敢迎戰學習挑戰，「這些孩子的堅韌，正是教育最動人的風景。」

分享會中，「鐸聲伴學獎」優等得主——歸仁國中教師陳姿妤與「學習潛力獎」忠義國小學生朱盈翰代表發表感言。陳老師深信：「只要持續陪伴與給予信任，孩子就能突破限制。」而朱盈翰則自信地說：「我以前不敢開口，現在不但敢發表，還會主動找資料學習。」一句話，道出學習扶助背後的關鍵——陪伴、信任與自信。

▲台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

領航團隊獎：國中組優等： 永康國中、學甲國中、山上國中；國中組甲等： 太子國中、成功國中；國小組優等： 雙春、後壁、開元、裕文國小；國小組甲等： 白河、西港、日新國小；鐸聲伴學獎：國中組優等： 陳姿妤（歸仁國中）、謝汝靜（新興國中）；國中組甲等：郭芊妤（後甲國中）；國小組優等：李玟逸（五甲國小）、黃鈺婷（忠義國小）、張振宇（新營國小）、蘇耿義（山上國小）；學習潛力獎：國中組優等： 陳昱汶（學甲國中）；國小組優等：朱盈翰（忠義國小）、陳慧琳（永康復興國小）、孫永璋（安順國小）、陳金棟（正新國小）；國小組甲等：黃亦婕（虎山實小）。

▲台南市政府24日上午於舉辦113學年度學習扶助績優分享會，表揚績優師生與行政團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，每位孩子的學習旅程可能充滿挑戰，但只要有師長的耐心引導、家長的理解支持，以及行政團隊的全力支援，台南將成為最能實現「因材施教、適性發展」的城市。未來也將持續透過學習扶助制度，讓更多孩子看見自己的潛力，走出不一樣的美好人生。

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