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玉井芒果品質有保障　台南農業局：認明「安心標章」

▲台南市農業局呼籲民眾選購玉井芒果時認明「安心標章」，買得安心、吃得放心。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市農業局呼籲民眾選購玉井芒果時認明「安心標章」，買得安心、吃得放心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日正是芒果盛產季，為確保消費者享用香甜、品質優良的在地玉井芒果，台南市農業局24日鄭重呼籲民眾，在玉井果菜市場選購芒果時務必認明「安心標章」，才能買得安心、吃得放心。

▲台南市農業局呼籲民眾選購玉井芒果時認明「安心標章」，買得安心、吃得放心。（記者林東良翻攝，下同）

針對近日媒體報導市場內疑似有攤商販售品質不佳水果，農業局也強調將自25日起啟動全面查核機制，嚴格把關芒果品質。農業局指出，台南作為全台最重要的芒果產區，尤其以玉井芒果最具代表性，市府長期推動「安心標章」制度，就是為了協助民眾辨識優質果品、減少消費爭議，同時也保障用心經營的果農與攤商權益。

為此，農業局強化三大措施，從源頭到銷售端全面把關：一、主動查核嚴格把關杜絕劣質果品流入：農業局已第一時間聯繫玉井果菜市場管理單位，要求即日起全面啟動果品查核機制。針對市場內各攤販所販售的芒果，將進行持續性抽查與監督，確保果品新鮮無虞、品質達標，讓消費者買得有保障。

▲台南市農業局呼籲民眾選購玉井芒果時認明「安心標章」，買得安心、吃得放心。（記者林東良翻攝，下同）

二、認明「安心標章」　消費權益有保障：農業局強調，選購芒果時，請優先挑選貼有「安心標章」的攤位與商品，這不僅是品質保證，更是消費爭議時的法律依據。若消費者遇有果品爭議，可依標章溯源處理，協助辦理退換貨。農業局也會持續輔導誠信經營、品質良好的農友申請標章，提升整體市場形象。

三、保存方式要問清消費不再踩雷：為減少消費糾紛，農業局亦要求所有芒果攤商需主動向民眾說明各品種的保存方式與食用建議。消費者在選購時也可多加詢問，避免因保存不當導致口感不佳、品質變異，進一步提升整體購買體驗。

▲台南市農業局呼籲民眾選購玉井芒果時認明「安心標章」，買得安心、吃得放心。（記者林東良翻攝，下同）

農業局強調，將持續透過「主動查核、標章輔導、保存說明」三管齊下，全力打造誠信經營、品質可控、消費有保障的水果交易環境，讓市民與遊客都能安心選購玉井芒果，享受盛夏最香甜的在地滋味。

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