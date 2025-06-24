涉偽造罷免連署書31人遭起訴　藍新北市黨部：「辦藍不辦綠」令人痛心

▲新北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者崔至雲／台北報導

新北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，今（24日）起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人，檢方查出，綠委罷免提議人名冊，涉偽造共2566份。對此，國民黨新北市黨部表示，司法機關應依法獨立，但檢方的作為已嚴重偏離比例原則，甚至有「辦藍不辦綠」之嫌，令人痛心。

新北市黨部指出，檢方今日針對新北選委會所屬黨職工作人員及地方幹部進行大幅度起訴，他們深表遺憾。司法機關應依法獨立、公正行使職權，但檢方的作為已嚴重偏離比例原則，甚至有「辦藍不辦綠」之嫌，令人痛心，更讓社會各界質疑檢調已淪為執政黨打擊異己的工具。

新北市黨部提到，然而，對於各地傳出罷藍委涉嫌造連署書之情事，卻選擇視而不見，甚至不了了之。這種選擇性辦案的手法，已嚴重侵蝕人民對司法公正的信任。

新北市黨部重申，他們一向支持司法獨立，但前提是「一視同仁」、「依法行政」，而非針對在野黨大肆獵巫。司法若失去公正，將成為社會分裂與民主倒退的元兇。

最後，新北市黨部呼籲所有關心司法正義與民主自由的民眾，團結站出來，拒絕政治干預司法、拒絕「綠色恐怖」，他們始終與人民站在一起，守住臺灣的法治底線。

