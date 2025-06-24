林岱樺遭起訴衝擊初選！3對手火力全開　邱議瑩卡位市區設競辦

▲林岱樺遭起訴後，高雄市長初選添變數。圖左起許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺涉助理費案遭起訴後，牽動民進黨高雄市長黨內初選佈局，目前「4搶1」局面恐有變數。初選其他對手包含立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑近來動作頻頻，邱議瑩明（25）日將在市區成立競選辦公室，不過，高雄市長陳其邁回應「花到人不到」，笑稱「會有早去晚去的問題，很麻煩」。

民進黨高雄市長黨內初選白熱化，在前勞動部長許銘春停下參選腳步後，目前局勢進入「4搶1」局面，立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺都在競爭行列中。

▲林岱樺遭起訴發聲明。（資料照／記者賴文萱攝）

不過，林岱樺遭起訴後，發出聲明仍未輕言退選，並強調「相信司法，也相信真相終將水落石出。我會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為我問心無愧。」

▲林岱樺遭起訴牽動黨內初選！陳其邁盼勿枉勿縱。（圖／記者賴文萱攝）

不過，初選競爭對手雖未對林岱樺遭起訴一事表態，但近來動作頻頻。邱議瑩預計明天（25日）正式在高雄市區九如一路啟用「高雄贏競選辦公室」，前進市區卡位。

而許智傑明也將與立委邱志偉，一同召開記者會，爭取先進的台積電一奈米廠進駐高雄，他強調高雄有充足的水、電、工、地、才，對於發展最先進的晶圓相當適合，一定要全力爭取台積電一奈米廠到高雄。

賴瑞隆明天也將召開「信賴高雄‧邁向新局——智慧交通五大計畫上路」記者會，將倡議設立「大眾運輸發展基金」，啟動「智慧交通五大計畫」，以「安全、智慧、人本」為核心，整合高雄大眾運輸佈建、升級與推廣需求，攜手市民共同邁向世界級智慧之都。

陳其邁說，有收到邱議瑩邀請，但花到人不到，因為去一個，其他也都要去，也有早去晚去的問題，這個很麻煩，強調祝福的心不變，希望參與初選的人，都能夠君子之爭。

至於初選期程，陳其邁喊話，希望初選期程能夠越快越好，因為國民黨候選人已經就定位，如果民進黨能儘快決定人選，政黨競爭能提出更好的政見，這是良性的競爭，希望人選能夠越早越好，也便於黨內整合。