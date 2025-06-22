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台南裕文國小揚威國際！　奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

▲台南市裕文國小管樂團赴澳參賽，勇奪金賞殊榮，孩子與師長合影展現榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市裕文國小管樂團赴澳參賽，勇奪金賞殊榮，孩子與師長合影展現榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區裕文國小管樂團勇闖國際舞台！日前遠赴澳洲參加第63屆「澳洲學校管弦樂節」（Australian School Band and Orchestra Festival），不僅是台灣史上首支參賽隊伍，更一舉奪下比賽最高榮譽「金賞獎」，用音樂為台灣發聲、為國爭光！

▲台南市裕文國小管樂團赴澳參賽，勇奪金賞殊榮，孩子與師長合影展現榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

裕文國小此次由校長陳彥宏親自領軍，教務主任張茵茵統籌規劃，與指揮老師許家銘、樂團總監葉玲雅、英文老師李家妮共5位師長，帶領24名學生跨海參與盛會。學生們在正式比賽中展現精準節奏、渾厚音色與絕佳默契，贏得評審一致讚賞，勇奪金賞。

▲台南市裕文國小管樂團赴澳參賽，勇奪金賞殊榮，孩子與師長合影展現榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

裕文國小管樂團自2011年創團至今，成員為三至六年級學生，分初級與中高級團。長年活躍於市級與全國賽事，自2017年起連年代表台南參加全國學生音樂比賽，今年更奪得全國管樂合奏「特優」最高榮譽，實力不容小覷。

此次遠徵除了比賽獲獎，更與當地Annandale North Public School進行音樂文化交流，透過合奏、互動遊戲與生活對談，建立跨國友誼，拓展孩子國際視野，也讓世界聽見台灣。

▲台南市裕文國小管樂團赴澳參賽，勇奪金賞殊榮，孩子與師長合影展現榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

校長陳彥宏感性表示：「孩子們用音樂跨越語言，用實力感動世界。我們是第一支站上澳洲學校管樂節的小學團隊，這份榮耀屬於每一位勇敢追夢的孩子。」未來裕文國小將持續以音樂為橋梁，推動國際教育，培養學生多元文化素養與全球視野，讓更多孩子「奏」出未來、走向世界。

▲台南市裕文國小管樂團赴澳參賽，勇奪金賞殊榮，孩子與師長合影展現榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

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