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周氏蝦捲爆食安　店家喊「消費就送蝦捲一份」！網酸：洗白嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自周氏蝦捲FB）

▲來店消費就送蝦捲一份。（圖／翻攝自周氏蝦捲FB）

記者施怡妏／綜合報導

台南老字號餐飲品牌「周氏蝦捲」爆出食安爭議，有民眾直擊店員將客人吃剩的油豆腐回收後倒回滷鍋，引爆眾怒，事後店家致歉並開除員工。台南市衛生局表示，已勒令店家限期改善作業環境缺失。如今，店家貼出公告，即日起至6月30日，到安平店老店與安平總店用餐，就送一份蝦捲，但網友卻罵翻。

「周氏蝦捲」在臉書發文，即日起到本月6月30號止，只要來安平店老店與安平總店消費者，即可獲得一份蝦捲。也可以拿兌換券，到7月底前兌換。

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粉專小編也透露，原本設想消費一定的金額才會送，但老闆希望大家都吃到好吃的蝦捲，所以只要不管金額，只要來店消費就送，「所以就把握機會噢！」至於食安爭議，小編表示，「我們沒忘記這個教訓，加緊做好食安教育的再教育」、「我是跟周老闆說記住這個豆腐的教訓，我們把管理做更紮實一點、多督導分店一點、人員多訓練一點，這油豆腐芒刺在背，但我相信周老闆會記得的。」

消息曝光，在PTT掀起討論，「老顧客看到新聞都嚇跑了」、「免費換廚餘」、「出事就是降價或促銷」、「我不想吃廚餘回收」、「買一個新，送一個回收的嗎」、「沒有回收的我可是不吃的唷」、「超噁，這輩子不會再去，免費都不想吃」。

還有網友酸，「台灣廠商出事都打不死，只要特價一陣子就能起死回生，不用太意外」、「果然是台灣人，知道買一送一就沒事了，恭喜」、「要洗白就買一送一，不行的話就送二」、「台灣人真是被看不起，用買一送一就可以打發了」、「台灣人很健忘，嘻嘻」。

▲▼周氏蝦捲不受食安爭議影響，今午人潮仍未明顯減少。（圖／記者林東良攝）

▲初步研判為店員個人行為。（圖／記者林東良攝）

台南市衛生局接獲通報後，會同消保官到場稽查，針對食材儲存、廚餘處理、再加熱流程等逐項稽查。副局長林碧芬表示，已調閱總店與老店共4天監視器畫面查看，未發現有其他員工有類似行為，且案發當日的滷鍋也倒掉未再使用，初判為個別員工違規行為。此外，衛生局仍查出4項作業環境缺失，包括：食材未離地放置、冰箱溫度不符規定、未定期除霜、廚餘桶與食品區域未妥善區隔等缺失，已責令業者7月2日前完成改善，屆時將進行複查，若仍不合格，依《食品安全衛生管理法》可裁罰6萬至2億元。

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