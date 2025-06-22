　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳冠廷：西方武器系統全面凌駕伊朗　台灣應採購驗證有效系統

▲ 陳冠廷赴美參加川普的就職演說。（圖／陳冠廷辦公室提供）

▲ 民進黨立委陳冠廷。（資料照／陳冠廷辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

針對美國總統川普突然宣布成功空襲伊朗三處核設施一事，民進黨立委陳冠廷22日表示，此次軍事行動證明西方武器系統效能全面凌駕伊朗，突顯與美方軍事合作的重要性；他認為，台灣應重視採購相關驗證有效的系統，以獲取相關能力。

陳冠廷指出，美國此次軍事行動有效削弱伊朗的總體國防能力，展現美國絕對軍事科技優勢，也發揮震懾「動盪軸心」的戰略效應。他認為，美國正在拆解「動盪軸心」，對伊朗的軍事行動就是一個明確的例子。

針對可能的國際影響，陳冠廷提醒，中東情勢可能引發能源波動，呼籲中油等相關單位應做好因應措施，確保國內能源供應穩定。

陳冠廷強調，從最近幾次國際衝突可以非常明顯看出，使用俄國武器系統的極權國家，明顯無法應對西方武器系統。他表示，看起來很多、很強、很大的極權國家，實際上卻是異常脆弱的。

陳冠廷認為，此次事件再次證明西方武器系統的優越性，台灣應從中汲取經驗，持續深化與美國的軍事合作關係，並重視採購經過實戰驗證的有效武器系統，以強化自身防衛能力。

▼ 美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唐綺陽激瘦26公斤！自爆下載交友軟體：超過20年沒開機
快訊／伊朗發射30枚飛彈狂轟！　以色列下令民眾躲避
武嶺4男女擺桌打麻將！　下場慘了
川普派B-2幽靈戰機「連飛37小時」炸伊朗！造價625億　超
豆輪不是豆製品！菜販曝原料「熱量爆表」：別多吃
快訊／遭美國轟炸　伊朗政府首度發聲
快訊／北韓境內「連續2地震」　南韓氣象廳緊急分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳冠廷：西方武器系統全面凌駕伊朗　台灣應採購驗證有效系統

白中央委員現身海峽論壇　黃國昌急喊「不代表黨」：交中評會處理

酸「團結十講」是「鬥爭十講」　黃國昌：賴清德心口不一

吳怡農批不辦初選恐政權崩潰　王鴻薇諷：賴清德黨內都溝通不良

遺憾藍白批「團結十講」　綠提1事：盼為國家利益團結

揭賴清德「團結十講」兩手策略　柯志恩：口蜜腹劍為大罷免催票

遭冒名製造衝突　罷團「大安強強滾」：有心人士勿混淆視聽

賴清德為大罷免啟動「團結十講」？　朱立倫：只團結他個人權力

裸照威脅遭質疑自導自演　林亮君心寒：對女性傷害最大

海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

陳冠廷：西方武器系統全面凌駕伊朗　台灣應採購驗證有效系統

白中央委員現身海峽論壇　黃國昌急喊「不代表黨」：交中評會處理

酸「團結十講」是「鬥爭十講」　黃國昌：賴清德心口不一

吳怡農批不辦初選恐政權崩潰　王鴻薇諷：賴清德黨內都溝通不良

遺憾藍白批「團結十講」　綠提1事：盼為國家利益團結

揭賴清德「團結十講」兩手策略　柯志恩：口蜜腹劍為大罷免催票

遭冒名製造衝突　罷團「大安強強滾」：有心人士勿混淆視聽

賴清德為大罷免啟動「團結十講」？　朱立倫：只團結他個人權力

裸照威脅遭質疑自導自演　林亮君心寒：對女性傷害最大

海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

川普空襲伊朗核設施！打擊地、全球反應一次看　以色列又遭飛彈襲擊

唐綺陽激瘦26公斤「體重逼近5開頭」！自爆下載交友軟體：超過20年沒開機

1罐1780頂級奶粉驚見「噁綠塊狀物」！媽崩潰：寶寶到底喝了什麼

伊朗遭美轟炸後「射30枚飛彈狂轟」　以色列下令民眾躲避

伊朗空襲華爾街憂原油飆升　加密貨幣爆倉17萬人

Labubu「娃衣」賣到7千元！還有「Jennie同款」禮服穿搭

一年買幾件新衣　才能讓地球不嘔吐？

合歡山武嶺亭打麻將！4人擺桌畫面曝　太管處調監視器依法開罰

快訊／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

吃自己腳充飢？小強關1個月不吃喝　他曝實驗結果嚇傻：地表最強

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

政治熱門新聞

林亮君報案遭裸照威脅！　噁男囂張勒索148萬嗆「出境就散布」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

謝龍介拚反罷免　宣稱通過領不到普發1萬「明年稅金多繳1萬」

大罷免大無效！15萬份連署違規　羅智強：檢調何時搜索民進黨部？

726罷免投票　掀旅外台人返鄉投票潮

中選會曝「罷免票樣式」　罷免人姓名於同意、不同意2欄下方

美女發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

5000人湧進榮星花園！　盧秀燕批賴清德「3鬥」：連黨內都要鬥

鄭正鈐喊禁得起司法檢驗　律師：說謊不打草稿

柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由

大罷免大成功或大失敗？　「2關鍵數字」決定綠能否奪回國會半數

轟賴清德只關心一人獨裁！　趙少康：票投大罷免全民上戰場

更多熱門

相關新聞

伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

伊朗政府22日首度對美國轟炸行動做出回應，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過社群平台X發文表示，美軍襲擊核設施的行動極其危險且令人憤慨，「伊朗將保留所有選項」，來捍衛主權、權益以及人民。

美國參戰「以伊戰爭」可能4劇本曝！

美國參戰「以伊戰爭」可能4劇本曝！

伊朗威脅攻擊美軍艦隊　「輪到我們了」

伊朗威脅攻擊美軍艦隊　「輪到我們了」

遭空襲　伊朗福爾多核設施「最新畫面」曝！

遭空襲　伊朗福爾多核設施「最新畫面」曝！

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

關鍵字：

美國伊朗軍事合作西方武器台灣

讀者迴響

熱門新聞

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

許瑋甯挺孕肚暖喊：Happy birthday My son

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

可能有雙颱！　最新預測曝

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

63歲馬景濤直播突昏倒「後腦重擊地面」！事發畫面曝

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

美軍出動「6枚碉堡剋星」轟炸伊朗

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面