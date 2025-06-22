黃偉哲贈150顆台南鳳梨到美唄市　北海道學生笑開懷大讚好吃

▲日本北海道聖華高等學校學生手拿國旗開心品嘗來自台南的鳳梨，直呼「超甜超好吃」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鳳梨香甜可口，徵服北海道學生的味蕾！市長黃偉哲日前率團存取日本北海道，特別拜訪姊妹市美唄市櫻井恆市長，並贈送150顆台南產地直送的優質鳳梨，由美唄市政府轉贈給當地聖華高等學校，不僅作為學生宿舍晚餐水果，更運用於家政課實作。

學生們一邊手拿中華民國國旗，一邊開心地大口吃下來自南國的金黃果實，直呼：「超甜、超好吃！」

黃偉哲表示，北海道氣候不利鳳梨生長，而台南正值鳳梨盛產季，希望透過這波交流，將果肉細緻、酸甜適中的台南鳳梨推廣給北海道民眾認識。他指出，台南因日照充足、土質優良，是全台第二大鳳梨產地，不僅適合鮮食，也能應用於甜點或創意料理。這次聖華高中的學生們不只直接享用，還將鳳梨入菜烹調，發揮無限創意，令人驚艷。

黃偉哲進一步強調，台南與北海道近年交流日益頻繁，不僅與富良野市締結姊妹市，也連續兩年參加札幌Yosakoi索朗祭行銷觀光與農漁特產，此次再拓展至美唄市，展現南市府積極推動「水果外交」「文化連結」的成果。他也誠摯邀請北海道的朋友未來走訪台南，品味當季「台南甜」，感受這座城市的古都風情與農產魅力。