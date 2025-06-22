台南做工行善團烈日下修屋不停歇　翻轉三戶弱勢家庭重拾希望

▲台南做工行善團22日深入南區、麻豆區、鹽水區協助弱勢家庭修繕屋宅，烈日下仍堅守現場作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

不畏酷暑，只為讓更多家庭重拾安心生活！台南市勞工局「做工行善團」22日再度出動，針對南區、麻豆區、鹽水區三戶弱勢家庭進行修繕作業，並搬運傢俱至官田倉庫與案家，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，以實際行動溫暖需要幫助的市民。

南區修繕戶為82歲的施姓長者，長年獨居於老屋中，僅靠八千元補助維生，無力修繕年久失修的房屋。女兒主動求助後，做工行善團火速啟動修繕程序，泥水、電氣、木工、鋁製品等工會接力整建，今日由油漆工會接棒粉刷牆面，打造更安全舒適的家園。

麻豆區則是48年次王姓男子與身障妻兒同住的家庭。該戶屬低收入戶，居住空間狹小老舊，安全堪憂。歷經多週努力，鐵厝、電線、鋁窗等工程陸續完工，今日由泥水工會補齊地坪與牆面修補，志工們假日不辭辛勞，用心改善一家人的生活環境。

鹽水區案主獨力扶養生活無法自理的兒子，無穩定收入，居所環境惡劣。行善團迅速整合工會資源協力修繕，木工工會今日出動20名志工投入室內裝潢，並由電氣工會協助調整電路管線。總工會理事長鄭山林也準備餐點飲料慰勞志工，展現十足溫情。

此外，木工工會志工今日同步搬運回收傢俱至官田倉庫，並配送所需傢俱至鹽水案家，讓生活設備更臻完善。這樣的行動不僅延續傢俱生命週期，更達到環保與助人兼顧的美意。

勞工局長王鑫基表示，此次修繕行動有多組家庭成員共同參與，包括黃杰弘、黃育騰父子檔、侯龍吉與女兒侯禾舫、胡柳諄玲與胡盛灝母子、郭彥廷與妻子郭莊素珠等跨世代志工團，凝聚技術與愛心，用汗水搭建安全屋瓦，也修補了家庭的信心與希望。

王鑫基感謝所有參與者的無私奉獻，強調做工行善團就是用實際行動讓「希望家園」不只是政策口號，而是深植人心的真實溫度。