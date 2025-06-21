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以色列、伊朗凌晨激烈交火！　特拉維夫夜空傳爆炸聲

記者張方瑀／綜合報導

伊朗與以色列於當地時間21日凌晨爆發新一輪空襲與飛彈攻防戰，正值德黑蘭宣布拒絕在威脅下談判核計畫、歐洲力拚斡旋之際，雙方火力互轟，令本就緊繃的區域局勢更加危急。

根據《路透社》報導，以色列軍方表示，伊朗於21日凌晨2時30分左右發射多枚飛彈，以色列中部、包含特拉維夫（Tel Aviv）與約旦河西岸（West Bank）等地全面響起空襲警報。當地民眾目擊防空飛彈攔截畫面，夜空中劃出火光，接連爆炸聲在都會區迴盪。

▲▼以色列防空系統在特拉維夫上空攔下伊朗發射的飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列防空系統在特拉維夫上空攔下伊朗發射的飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

以色列南部城市亦傳出空襲警報聲響。以軍一名官員透露，伊朗發射5枚彈道飛彈，暫無飛彈直接命中目標的跡象，初步並無傳出人員傷亡。

以色列國家急救組織馬根大衛阿東（Magen David Adom）發布影像顯示，中部一棟住宅大樓屋頂疑遭飛彈殘骸引發火勢，火焰直竄天際，畫面怵目驚心。

幾乎同一時間，以色列也展開反制，出動戰機針對伊朗境內多處飛彈儲存與發射設施展開空襲。

以巴戰火升溫始於13日，以軍指控伊朗正接近擁核門檻，率先對其軍事設施發動空襲，引爆報復性攻勢。伊朗則堅稱其核計畫為和平用途，並強調以色列的軍事行動「屬侵略性質」，回擊行動正當且必要。

根據美國「伊朗人權活動者新聞社（Human Rights Activists News Agency）」統計，以軍至今空襲已造成639人死亡，包括多名軍方高層與核子科學家；以色列方面則有24名平民死於伊朗飛彈攻擊。《路透社》目前無法獨立查證雙方傷亡數字。

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