普丁稱烏克蘭「本來就是俄羅斯的」　親曝俄軍下一步行動

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日宣稱，整個烏克蘭本來就是俄羅斯的，俄軍可能會進一步推進，攻下烏克蘭東北部，並藉此建立邊境緩衝區。普丁同時指出，全球多個熱點衝突正在升溫，第三次世界大戰的風險的確令人擔憂。

根據《路透社》報導，普丁20日在聖彼得堡國際經濟論壇（St Petersburg International Economic Forum）上表示，「俄羅斯人和烏克蘭人是一個民族，從這個角度來看，整個烏克蘭都是我們的。」

普丁也警告，俄軍可能會進一步推進、奪下烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy），藉此打造邊境緩衝區，「下一個是蘇梅市，也就是該州的首府。我們沒有非得奪下來的任務，但原則上我不排除這個可能性。」

對此，烏克蘭外交部長賽比哈（Andrii Sybiha）痛批這番言論證明俄方根本不把美國的和平努力放在眼裡，還想進一步奪取土地、殺害更多烏克蘭人。

目前俄羅斯控制了大約五分之一的烏克蘭領土。普丁說，如果想有和平的可能性，烏克蘭就得接受目前的「事實」，也就是俄軍已經控制了比美國維吉尼亞州（Virginia）還大的烏克蘭領土。他還補上一句俄國俗語，「俄羅斯士兵踏足之地，就是我們的土地。」

此外，當普丁被問及是否擔心第三次世界大戰可能爆發時，他回應道：「當然擔心，這不是開玩笑，因為潛在衝突很多，還正快速升溫、就在我們眼前上演，也將直接衝擊俄羅斯。」

他強調，應該設法透過和平方式來解決各方矛盾，「這需要各界共同努力。」