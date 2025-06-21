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伊朗最高領袖「藏身地點」曝光！摩薩德暗中包圍　只差下令擊殺

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲86歲的伊朗最高領袖哈米尼，據傳藏身德黑蘭北部的一座地下碉堡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據消息，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與家人躲藏在德黑蘭北部拉維贊地區（lavizan）的地下碉堡內，但早被以色列情報機構摩薩德（Mossad）的特務團團包圍，似乎只差一聲令下，就能完成擊殺任務。

2名消息人士向《伊朗國際電視台》透露，以色列13日展開攻擊以來，哈米尼與所有家人就被轉移到地下碉堡，包括被指定為接班人的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。

在先前針對以色列「真實承諾」1號和2號行動之中，哈米尼與家人就曾被帶到碉堡躲藏，當時穆傑塔巴也在身邊，但另外2個兒子沒有和他待在一起。

以色列15日首度空襲伊朗第2大城、伊斯蘭教什葉派的聖城之一馬什哈德（Mashhad）。一名中東外交消息人士告訴《伊朗國際電視台》，此舉是在警告哈米尼，即便在伊朗國內的任何地方，他也不再安全。

▲▼ 以色列發動攻擊之後，伊朗德黑蘭冒出煙霧。（圖／路透）

▲以色列發動攻擊之後，伊朗德黑蘭冒出煙霧。（圖／路透）

這名外交消息人士直言，以色列其實可以在行動第一晚擊殺哈米尼，但卻選擇讓他繼續活下去，給他最後一次機會，徹底取消伊朗鈾濃縮計畫。川普也給哈米尼2個月的期限，但哈米尼無視川普和以色列的警告。

義大利安全情報部（DIS）前負責人曼奇尼（Marco Mancini）也向《Agenzia NOVA》表示，哈米尼與妻子曼蘇蕾（Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh）、4個兒子和1個女兒，包括接班人穆傑塔巴，一起躲在拉維贊的地下碉堡裡。

曼奇尼說，該碉堡位於地下90至100公尺處，具備反炸彈功能，也有防空系統保護。不過，哈米尼一家人周圍都是摩薩德特務，因為以色列早已滲透伊朗安全機構，距離實現目標，也就是從肉體上消滅伊朗的政治和宗教領袖，只是時間早晚的問題。

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