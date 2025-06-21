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逼提高軍費至5%！川普政府拋「全球新標準」　南韓怒嗆：內政問題

▲▼美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

面對中國擴張軍事影響力、北韓（朝鮮）持續發展核武與導彈技術，美國國防部日前傳出要求南韓，應該將每年國防預算占國內生產毛額（GDP）比率，從原本的2.32%提升至5%，等於必須追加投入60兆韓元的預算在國防領域，此舉引發南韓政府不滿，認為國防預算是由政府內部決定。

根據韓媒《News1》，美國國防部長赫格塞斯於美東時間18日在參議院軍事委員會2026財年預算審議聽證會上表示，隨著北大西洋公約組織（北約，NATO）將於24、25日在荷蘭海牙召開，他希望成員國們能夠達成協議，答應將國防費用GDP占比提升至5%，而這也包括美國在亞洲地區的同盟國，認為應設為新的國防支出標準。

赫格塞斯5月31日在新加坡「2025香格里拉對話」上指出，歐洲國家將國防支出GDP占比提升至5%設定為新的全球標準，如今面臨中國與北韓在地區上的軍事威脅，亞洲同盟國應該追隨歐洲的腳步，將國防費用跟著提升至GDP占比5%，「否則根本就不合理！」

▲▼乙支自由之盾美韓聯合軍演即將於21日舉行，位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營20日的景象。（圖／達志影像／newscom）

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營20日的景象。（圖／達志影像／newscom）

美國國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）接受韓媒《News1》問答時證實，「如同部長赫格塞斯所說，我們正在針對歐洲同盟國、尤其是亞洲同盟國，（針對國防支出）設定一套新的『全球標準』，那就是將國防費用GDP占比提升至5%。」

帕內爾接著解釋，「考量到中國擴張軍事影響力、北韓持續發展核武與導彈技術，美國在亞太地區的同盟國必須跟上歐洲提升國防支出的腳步，迅速採取措施，如此才符合常理。」

《News1》分析，目前南韓每年國防預算GDP占比為2.32%，等於每年是61兆2000億韓元（約新台幣1.3兆元），一旦因應美方的要求將國防預算提升至GDP占比5%，則南韓政府每年至少還得追加投入60到70兆韓元的費用在國防領域。

對此，南韓政府表達出不滿的態度，認為「這是由我們內部決定的問題」，沒有必要無條件讓美國予取予求。

▲▼南韓外交部大樓。（圖／CFP）

▲南韓外交部大樓。（圖／VCG）

南韓外交部高層人士表示，「國防費用的決定，應得綜合考量國內所面臨的國防安全環境和政府的財務狀況。在面臨嚴峻的威脅與挑戰下，其實政府已持續增加國防開支，以求強化國防力量。且我國的國防費用GDP占比，其實在美國的主要同盟國之中，已經是比率相當高的國家之一了。」

南韓國防部也證實，認為目前美國川普政府對於南韓的此項要求並不恰當，因為南韓已經持續增加國防預算。

據悉，美國最近持續要求歐洲、亞太地區的同盟國提高國防預算。英媒《金融時報》引述消息人士說法，指出美國要求日本將國防預算提高至GDP占比的3.5%，高於先前設定的標準3%，引發日方強烈不滿，甚至取消原訂7月1日所舉行的年度「國防、外交2+2會談」，自民黨則擔憂會影響7月的參議院選舉。

►川普逼國防支出增加到GDP 3.5％　日方震怒「臨時喊卡」美日2+2會談

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