以色列空襲奏效？外長透露：伊朗核武發展「至少被延後3年」

▲以色列外交部長薩爾。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，根據目前評估，以色列針對伊朗多處核子與軍事目標的軍事打擊行動，已成功將德黑蘭當局發展核武的可能性延後「至少2到3年」。薩爾強調，將負責推動核武計畫的關鍵人物從這個世界排除，是此波行動的關鍵成果之一。

根據德國《圖片報》（Bild），薩爾接受專訪時指出，以色列自6月13日針對伊朗發起軍事行動以後，已鎖定並攻擊數百處與核子、軍事相關的設施，擊斃高階軍事將領和核武科學家。他形容這些行動帶來「非常顯著」的效果，並透露根據最新掌握的情報，伊朗發展核武的進程已遭到實質性延後。

薩爾表示，「根據我們所聽取的評估報告，我們已經至少將伊朗擁有核彈的可能性推遲了2到3年。我們消滅了那些主導與推進核武器化計畫的重要人物，這一點極其關鍵。」

薩爾也重申，以色列對伊朗的軍事行動不會就此輕易止步。他強調，「我們已經達成很多成果，但我們會繼續採取一切可行的手段，直到完全清除伊朗擁有核武的這項威脅。」

針對以色列6月13日以來的攻勢，伊朗也發射數百枚導彈與火箭彈、派出無人機展開報復性打擊。對此，伊朗當局仍堅稱，該國並未尋求發展核武。以色列方面則對此說法表示懷疑，並將其視為對區域安全的長期威脅。

至於以色列是否將「政權更迭」列為本次軍事行動的戰略目標？薩爾則回應，「至少到目前為止，我們還沒有這麼做。」